[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 울진군은 지난 5일 건강가정·다문화가족지원센터(센터장 김혜선)와 종합자원봉사센터(센터장 김덕열) 간에 '지역협력네트워크 구축'을 위한 업무 협약을 맺었다고 7일 밝혔다.

이번 협약에 따라 양 기관은 가족서비스 프로그램 추진 시 자원봉사센터에서 자원봉사자를 지원받고, 가족관련 프로그램을 자원봉사센터와 공유하는 등 협력체계를 구축하고 사업을 추진하게 된다.

이번 협약의 주요 내용은 ▲교육·인적·교류 협력 ▲정보교류 및 인프라 제공, 상호합의에 의한 공동협력 ▲양 기관이 필요하다고 인정하는 사업에 대한 상호 협력 등이다.

전찬걸 울진군수는 "건강가정·다문화가족지원센터와 종합자원봉사센터가 함께 상호 협력, 지역사회에 효율적인 가족서비스 지원체계를 마련하는 한편 봉사자 양성 및 봉사활동으로 지역 사회에 공헌해주시기 바란다"고 당부했다.

