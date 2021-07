[아시아경제 지연진 기자] 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 9,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.07.07 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 브이티지엠피, 컨퍼런스콜 진행… “해외투자자 이해 증진”브이티지엠피, 명품 부티크 주상복합 아파트 ‘VT스타일’ 분양브이티지엠피, 컨퍼런스콜 비대면 IR 진행 close 는 경상북도 구미시 하이테크벨리 연료전지 발전소 건설을 위한 투자양해각서(MOU) 체결했다고 7일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr