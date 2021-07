정부, 상반기 지방재정 목표대비 4.3%P 초과 집행…152조 투입

집행률 64.3%, 상반기 최우수 재정집행 단체에 제주·전남·울산·부산 등 선정

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 장기화로 경제침체 대응을 위한 정부의 확장적 재정 기조가 지속되고 있는 가운데 지방재정 집행 또한 신속하게 진행되고 있다.

7일 행정안전부는 올해 상반기 지방재정 신속집행 최종 집행률은 152조원을 집행한 64.3%로 상반기 목표율 60% 대비 4.3%포인트 초과했다고 밝혔다.

행안부는 243개 모든 지방자치단체를 대상으로 상반기 집행결과를 평가해 최우수기관(24개 지자체)과 우수기관(28개 지자체)을 선정했다. 최우수기관으로 광역지자체는 제주, 전남, 울산, 부산이 선정됐고 기초지자체는 충남 아산·보령 등 8개 시, 경기 양평·충남 서천 등 8개 군, 광주 북·동구 등 4개 구가 이름을 올렸다.

이어 우수기관으로 광역지자체는 전북·경남·경북·광주·인천·세종이 선정됐고 기초지자체는 경기 파주·고양 등 8개 시, 경북 의성·충북 보은 등 8개 군, 대구 서·부산 사하 등 6개 구가 선정됐다.

코로나19 위기에 상반기 목표율을 초과 달성할 수 있었던 것은 침체된 지역경제의 조기 회복을 위한 지자체의 강력한 의지와 함께 적극 재정운용의 결과라는 게 행안부의 설명이다.

울산광역시는 '울산을 사야 울산이 산다' 캠페인을 통해 공공부문의 소비촉진을 독려했고 시설비 집행을 위해 사업별 담당자 1대 1회의를 통해 공정별 신속지침 안내 및 집행현황을 관리했다. 광주광역시는 실시설계가 미 실시된 사업은 설계완료 후 예산을 편성하거나, 토지보상 등이 미해결된 건은 시설비 편성 시 제외하는 등 예산 편성단계부터 철저히 집행 가능성을 고려해 추진했다.

그간 행안부도 재정집행 제도를 정비하고 지자체의 집행 애로사항을 수시로 청취·해소하는 등 지자체의 재정집행을 적극 지원했다. 적극적 선금지급을 위해, 지방계약법령을 적용하는 공사계약시 낙찰자 결정을 위한 적격심사 재무비율 평가시 선금을 부채비율에서 제외했고 수시로 점검회의와 현장컨설팅 등을 실시해 지자체의 애로 및 건의사항을 수렴하고 관계부처와 협의했다.

전해철 장관은 "코로나19로 오랜 기간 어려움을 겪고 있지만 상반기 백신접종 목표 조기 달성 등 원활한 백신접종으로 코로나 극복과 하반기 경제회복에 대한 기대감이 커지고 있다"면서 "상반기 신속한 재정집행이 민간부문의 경제회복에 도움이 된 만큼 하반기에도 적극적 재정지출을 통해 공공부문이 경제회복의 마중물 역할을 지속 할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

