행안부, '착한기부자' 선정해 포상…기부·나눔문화 활성화

착한 기부자로 선정되면 공항 출입국 우대카드 발급, 고궁 특별행사 초청 등 ‘아름다운 납세자’ 수준 혜택

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 ‘2021년 하반기 경제정책방향’의 주요과제 중 하나인 기부·나눔 문화 활성화 실현을 위해 올 연말 착한 기부자를 선정해 포상할 계획이라고 7일 밝혔다.

착한 기부자 선정은 기부자 예우 강화로 국정과제이기도 한 ‘기부문화 활성화 기반 마련’을 공고히 하고, 코로나19로 위축된 기부·나눔 확산의 촉매로 기능할 전망이다.

올해 착한 기부자 선정은 한국자선단체협의회 등 민간단체, 관계 부처와 협의해 규모, 대상 등 구체적인 추진방안을 확정할 예정이다. 착한 기부자로 선정되면 공항 출입국 우대카드 발급, 창덕궁 달빛 기행 등 고궁 특별행사 초청 등 ‘아름다운 납세자’ 수준의 혜택도 부여받게 된다.

한편, 행안부는 기부 투명성은 높이고 국민들이 보다 쉽게 기부정보에 접근할 수 있도록 올해 2월 개통한 기부통합관리시스템을 고도화 한다. 기부통합관리시스템은 부처 내 흩어져 있는 기부정보를 국민들에게 알기 쉽게 통합해서 제공하고 기부금품 모집등록 절차를 전산화한 시스템이다. 주요 법정·지정 기부단체인 국세청 공익법인의 공시정보와 행안부 및 시·도 기부금품 모집등록정보를 통합해 제공하고 있다.

행안부는 시스템 고도화는 내년 1월 완료를 목표로 기부정보를 더 많이 연계하는데 중점을 두고 알림서비스 제공·검색솔루션 도입 등 각종 기능 개선도 추진할 계획이다.

최병관 지방행정정책관은 "착한 기부자 선정은 기부자의 명예가 존중받는 사회 분위기를 조성하는데 기여할 것으로 기대된다" 며 "기부를 활성화하고 기부 투명성을 높이기 위해 다각적이고 지속적으로 노력해 나가겠다"고 말했다.

