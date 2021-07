행안부, 46개국 56명 주한 외교사절 초청 '지역균형뉴딜' 현장 설명회

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 8일 주한 외교사절과 외신 기자단을 초청해 지역균형뉴딜 현장 설명회를 개최한다고 7일 밝혔다.

현장 설명회에는 네덜란드, 브루나이 등 10개국 대사를 포함하여 미국, 영국, 프랑스,캐나다, 호주 등 총 46개국 56명의 외교사절단과 외신기자단이 참석한다.

외교사절단은 현대 수소상용차 전주공장과 전북테크노파크 수소충전소에서는 수소차 기술과 수소경제로의 전환을 위한 정책설명을 듣고 수소상용차 생산 라인과 수소충전소 현장을 방문한다. 현대차는 세계 최초로 수소전기트럭을 생산하는 등 우리나라 수소 모빌리티를 선도하고 있으며, 완주군 내에 위치한 수소충전소는 국내 최대 규모이자, 최초 수소상용차 특화 충전소로 수소충전소의 선도 모델로 평가받고 있다.

정부는 전주·완주, 안산, 울산 등을 수소 시범도시로 지정하고, 생산, 이송, 주거, 교통 등 생활 전 분야에 수소를 적용하는 도시를 조성하여 수소경제를 활성화하기 위해 노력하고 있다.

이어 방문하는 새만금 육상태양광 개발지구에서는 ‘지역균형뉴딜’과 ‘전북형 뉴딜’ 추진계획에 대한 전반적인 정책설명과 함께 새만금 재생에너지 사업 현황과 육상태양광 사업 성과 등에 대한 자세한 브리핑이 진행된다. 전라북도는 지난해 말부터 순차적으로 착공한 새만금 육상태양광 1,2,3구역 등을 통해 그린수소산업클러스터를 조성하고, 현대차 등 수소상용차 관련 40여 개 기업과 함께 기존 내연기관 중심 자동차 산업을 그린모빌리티 산업생태계로 전환하는 전북의 뉴딜계획을 소개할 예정이다.

한편 행안부는 전라북도뿐만 아니라 17개 시·도가 지역의 특성에 맞는 뉴딜계획을 마련하고 조기에 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 지역균형뉴딜 정책에 대해 소개할 예정이다.

고규창 기획조정실장은 "이번 설명회에서의 지역균형뉴딜에 대한 높은 관심을 이어나가 포스트 코로나 시대 행정한류의 새로운 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr