파주 파평산업단지 조성사업 착공…"통일시대 전초기지 기대"

[아시아경제 김보경 기자] 경기도 파주시에 위치한 '파평산업단지' 조성 사업이 6일 첫 삽을 떳다.

이날 착공식에는 김기문 중소기업중앙회장을 비롯한 최종환 파주시장, 시·도 의원 등 파주시 기관 단체장과 파평산업단지 인근 지역 주민이 참석해 산단 조성사업의 성공을 기원했다.

파평산단 조성사업은 주시 접경 지역 중 가장 낙후된 파평면 지역의 균형 발전과 지역 경제 활성화를 위해 2007년부터 계획됐다. 장파리 산 2-1번지 일원에 60만6000㎡의 규모로 조성되며 2023년 12월에 준공된다. 산단에는 100여개의 기업이 들어서고 7000억원의 생산, 3000명의 고용 창출 유발 효과가 예상된다. 남북교류의 관문에 위치해 통일시대의 전초 기지로서 역할도 기대된다.

파평산업단지는 기업들이 저렴한 분양 가격으로 입주해 성공적으로 성장할 수 있도록 인근 산업단지 분양 가격 180만원/3.3㎡의 절반 수준인 95만원/3.3㎡에 분양할 계획이다.

고병헌 파평산업단지개발 대표는 "산업단지 편입토지 보상 과정에서 많은 토지소유자와 지역 주민들이 보내준 협조와 성원에 보답하기 위해 조속히 사업을 완료할 것"이라며 "우량기업을 유치해 접경지역 중 가장 낙후된 파주 북부지역 경제가 새로운 활력을 찾도록 하겠다"고 밝혔다.

