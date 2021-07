이마트, 초복 맞이 보양식 행사…최대 40% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 8일부터 14일까지 초복 맞이 보양식 행사를 진행하고, 행사상품을 최대 40% 할인 판매한다.

이번 행사에는 백숙용 닭, 장어, 전복 등 대표 보양식이 총출동할 예정이며, SSG닷컴 쓱라이브로 즐길 수 있는 라이브방송도 준비했다.

무항생제 토종닭과 두마리 영계 전품목을 행사카드로 결제시 2000원 할인한다. 토종닭과 영계 모두 항생제 없이 건강하게 키웠으며, 토종닭은 육질이 쫄깃하고 영계는 부드럽고 연한 식감을 가져 취향에 따라 고를 수 있다. 삼계탕용 부재료 6종도 최대 16% 할인된 가격에 준비했으며, 찹쌀(4kg)은 신세계포인트 적립시 1000원 할인해준다.

대표 수산 보양식 장어와 전복도 신세계포인트 적립 시 할인가로 구매할 수 있다. 손질 장어 3~4인분, 소스 2종, 락교, 초생강 등으로 구성한 온가족 손질 민물·바다장어(700g)는 각각 1만원 할인해 판매한다. 한가득 완도 활전복(1kg 내외)의 경우 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

SSG닷컴 쓱라이브에서는 오는 8일 오전 11시 ‘초복 특집 라이브방송’도 진행한다. 백숙용 닭, 삼계탕 재료, 전복, 씨없는 수박 등 원기회복을 위한 대표 보양식과 후식을 원스톱으로 선보일 예정이다. 3분 이상 방송 시청 시 10% 할인쿠폰을 지급한다.

이마트 관계자는 “건강에 대한 관심이 세대를 불문하고 커진 만큼 다양한 보양식을 동시에 할인 판매한다”며 “시의적절하고 알찬 행사를 통해 모든 고객이 쉽게 건강관리를 할 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr