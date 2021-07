경기도, 불법 파라솔 영업행위 '집중단속'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이달 12일부터 30일까지 불법 파라솔 영업행위 등 해안가 불법행위를 집중 수사한다.

수사 대상은 궁평ㆍ제부ㆍ방아머리 등 도내 해수욕장과 전곡항ㆍ궁평항 등 도내 33개 항구 등이다.

주요 점검 대상은 ▲불법 파라솔 영업 ▲가설건축물 및 차량을 이용한 미신고 음식점 영업행위 ▲어린물고기 포획, 불법어구 사용, 무허가 어업 ▲유류, 유독물질을 비롯한 오염물질 해상투기 행위 등이다.

불법 파라솔 영업, 미신고 음식점 영업, 어린 물고기 포획 등 불법 어업 행위의 경우 공유수면법, 식품위생법, 수산업법에 따라 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해진다. 특히 유류, 폐기물 등 오염물질 해상투기 행위는 해양환경관리법에 따라 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금이 부과된다.

인치권 도 특별사법경찰단장은 "지난해부터 도내 해수욕장, 항ㆍ포구 등에 대한 집중단속을 추진하고 있다"며 "여름 휴가철을 앞두고 깨끗한 바다를 도민의 품에 돌려드리기 위해 불법행위에 강력히 대응할 계획"이라고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr