SSG닷컴, 보양식 기획전…“삼복에는 삼계탕, 복숭아”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 8일부터 11일까지 초복 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

삼복 중 첫 번째인 초복을 맞아 삼계탕과 복숭아를 대표 상품으로 준비했다. 오는 8일과 9일 ‘쓱찬스’ 행사를 진행한다. 쓱찬스는 매주 목요일과 금요일 이틀간 쓱배송 혹은 새벽배송으로 식품 카테고리 상품을 7만원 이상 구매한 고객에게 신선식품을 반값에 제공하는 행사다. 이번 주는 제철과일 복숭아를 50% 할인가에 구매할 수 있다.

업계 최저가 수준으로 구성한 ‘복날엔 계(鷄)이득’ 기획전도 선보인다. 대표적으로 삼계탕용 닭을 최대 40% 할인한다. 완도 활전복 1kg 역시 40% 할인해 판매하고, 손질 민어와 민물장어는 최대 30% 할인가에 내놓는다.

간편하게 즐길 수 있는 가정간편식(HMR) 상품도 제안한다. 피코크 진한삼계탕 880g와 피포크 진한반계탕 600를 30% 할인한 가격에 판매하며, 피코크 행사 상품 2만원 이상 구매시 3000원 할인을 추가 적용한다.

SSG닷컴 라이브커머스 ‘쓱라이브’에서는 ‘초복의 모든 것’ 라이브방송을 8일 오전 11시 진행한다. 보양식 기획전 대표 상품인삼계탕용 닭과 부재료, 전복, 수박, 찹쌀 등 신선식품을 생동감 있게 소개할 예정이다. 3분 이상 방송 시청 고객에게는 10% 할인 쿠폰을 발급해준다.

SSG닷컴 관계자는 “올해는 집에서 보양식을 즐기는 ‘홈보양족’이 늘어날 것으로 보여 신선식품과 HMR 상품을 골고루 준비했다”며 “앞으로 매주 목요일과 금요일에 진행할 ‘쓱찬스’에서 다양한 신선식품을 반값에 선보여 장바구니 부담을 낮추겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr