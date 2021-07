경기소방본부, 도내 소규모 제조소 44.1% '위험물 부실 취급'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 지정수량 10배 미만 위험물을 취급하는 소규모 제조소 10곳 중 4곳이 허가받은 취급량 이외 위험물을 보관하거나 건축물을 불법으로 증축한 것으로 확인됐다.

경기도 소방재난본부는 지난 5월10일부터 6월28일까지 도내 279개 소규모 제조소를 대상으로 위험물 소방검사를 실시한 결과 44.1%인 123곳이 위험물을 부실 취급하고 있는 것으로 조사됐다고 7일 밝혔다.

경기소방본부는 이 가운데 27건을 입건하고, 나머지 247건에 대해서는 과태료 처분(9건), 행정명령(238건)을 내렸다.

A업체는 제조소 내 허가받은 취급량 이외에 위험물(제4류제3석유류)을 지정수량보다 12배나 초과한 2만5000여 리터를 저장하다 적발됐다. 경기소방본부는 해당 업체에 대해 위험물 저장 및 취급 중요 기준 위반 혐의를 적용해 입건했다.

B업체는 변경허가를 받지 않고 위험물 제조소 건축물의 벽과 바닥을 증축해 변경 허가 위반으로, C업체는 위험물 운반 용기에 위험물 품명과 수량 등을 표기하지 않아 각각 과태료 처분을 받았다.

임정호 경기소방본부 재난예방과장은 "실질적인 위험물 시설 관리 주체인 위험물 안전관리자가 법령지식과 책임감을 가지고 위험물 취급 작업자에 대한 감독과 위험물 시설에 대한 안전관리를 실시하는 것이 중요하다"며 "위험물 안전관리자와 대리자의 선임 여부, 그리고 위험물 안전관리자의 책무 이행 사항을 중점적으로 검사하겠다"고 강조했다.

