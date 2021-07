경기도, 물놀이형 수경시설 49곳 '수질 점검'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 본격적인 행락철을 맞아 7월부터 8월까지 도내 17개 시군 49개 물놀이형 수경시설 전체를 대상으로 수질 및 관리기준 준수 여부를 점검한다.

물놀이형 수경시설은 수돗물, 지하수 등을 인위적으로 저장 및 순환해 이용하는 분수, 실개천 등으로 일반인에게 개방해 물놀이를 할 수 있는 시설이다.

물놀이형 수경시설의 운영자는 물환경보전법에 따라 가동일 15일 전에 신고한 후 운영해야 한다. 또 15일마다 수질검사를 실시하고, 수질기준 초과 시 시설 중단 및 소독 등 조치 후 관리카드 등을 시군에 제출해야 한다.

도는 다중이용 공공시설 및 아파트 내 시설, 신규 신고 시설, 최근 3년 내 행정처분 등을 받은 시설을 중점 점검한다.

점검 결과 수질 및 관리기준 미이행 시 과태료 부과 등 행정처분을 할 계획이다.

도 관계자는 "코로나 확산 등으로 도민들의 보건ㆍ안전 관심이 어느 때보다 높아졌다"며 "여름철 물놀이로 인한 건강 문제가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 강조했다.

한편 수질 및 관리기준에 대한 자세한 사항은 각 시군 및 도의 물놀이형 수경시설 담당과로 연락하면 알 수 있다.

각 수경시설 관리현황 등은 경기도 물정보시스템(water.gg.g.o.kr)에 접속하면 쉽게 찾아볼 수 있다.

