바이든, 조만간 시진핑과 접촉할 듯..."연내 美서 쿼드 회담"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령이 조만간 시진핑 중국 국가주석과 첫 만남을 가질 것이라는 전망이 나왔다.

6일(현지시간) 주요 외신들에 따르면 커트 캠벨 미국 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양조정관은 바이든 대통령이 머지않아 시진핑 주석과 관여(engagement)할 기회가 있을 것이라고 말했다.

캠벨 조정관은 이날 민간 싱크탱크 아시아소사이어티가 주최한 화상 간담회에서 양국 정상이 오는 10월 이탈리아에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의 전후로 접촉할 수 있느냐는 질문에 이 같이 답했다.

그는 "나는 (관여 여부를) 양 정상이 평가할 것이라고 생각한다"며 “내 예상은 우리가 너무 머지 않은 시점에 어떤 종류의 관여를 할 것이라는 점”이라고 말했다.

캠벨 조정관의 발언은 미중 정상이 각종 현안을 놓고 직접 대화할 기회를 가질 것이고, G20 정상회의 이전이 될 수도 있다는 뜻을 담은 것으로 해석된다.

바이든 행정부는 지난 1월 출범 이후 도널드 트럼프 전 행정부의 대(對)중국 강경책을 유지하며 중국에 대한 압박 수위를 높이고 있다.

캠벨 조정관은 이날 미국, 일본, 호주, 인도 등 4개국의 대중국 견제 협의체인 '쿼드' 정상회의를 바이든 대통령이 올해 안에 미국에서 주최할 것이라는 입장을 재확인했다.

그는 "여러분은 올해 하반기에 바이든 대통령이 워싱턴에서 쿼드 정상들을 주재하는 것을 볼 것"이라며 이번 회담이 백신 외교와 인프라에 결정적인 헌신을 가져올 것이라고 평가했다.

바이든 대통령은 지난 3월 취임 후 첫 쿼드 정상회의를 열고 인도태평양의 안보 증진과 위협 대응을 위한 협력을 다짐했다. 또 중국의 백신 외교에 대응해 쿼드 회원국 간 협력을 통해 백신 생산을 늘려 인도태평양 지역 등에 공급하기로 했다.

바이든 대통령이 참석한 지난달 영국 주요7개국(G7) 정상회의에서는 중국의 거대 경제권 구상인 '일대일로'에 대응해 새로운 글로벌 인프라 파트너십을 구축하자는 합의가 이뤄졌다.

따라서 캠벨 조정관의 언급은 쿼드 정상회의가 열리면 중국 견제 차원에서 백신 외교 활성화는 물론 인프라 협력 방안을 심도있게 논의할 것이라는 의지를 담은 것으로 보인다.

미중 갈등의 요충지인 대만과 관련해 회의적인 입장을 밝혔다. 그는 "미국은 대만과 비공식적 관계를 지지하지만 대만의 독립을 지지하지는 않는다"고 밝히면서 "우리는 여기에 포함된 민감성을 이해한다"고 밝혔다.

그러나 그는 대만이 백신이나 전염병 대유행과 같은 분야에서 국제적인 역할을 하기 바란다면서 "그들은 국제사회에서 외면 받아선 안 된다"고 강조했다.

중국이 홍콩에서 한 것과 유사한 조처를 대만에서 하려는 노력은 큰 재앙이 될 것이라며 미국은 중국의 조처가 국제 질서와 명백히 상반될 경우 파트너들과 함께 상응한 신호를 계속 보낼 것이라고 경고했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr