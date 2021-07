[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박홍주 신임 중소벤처기업진흥공단 광주지역본부장이 7일 취임하고 본격적인 업무에 돌입한다.

박 본부장은 고려대학교 경영학과를 졸업하고 1992년 중소벤처기업진흥공단에 입사했다.

진단기술처장, 기업금융처장, 전남지역본부장 등 요직을 두루 거치면서 금융전반 및 현장경험을 두루 갖춘 중소벤처기업 지원 전문가로 평가 받고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr