서울도서관, 3D프린터로 전자의수 개발한 이상호 대표 강연

7일부터 서울도서관 홈페이지를 통해 선착순 20명 접수

[아시아경제 임철영 기자] 서울도서관이 23일 디지털기술을 활용해 전자 의수를 제작 보급하는 만드로의 이상호 대표를 초빙해 ‘3D 프린터로 새 삶을 출력하다’라는 주제로 강연회를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 강연은 이 대표가 전자 의수를 제작하게 된 동기부터 시행착오와 함께 한 사람들, 디지털 기술과 사회혁신 등의 경험담과 함께 장애인을 대상으로 하는 기업의 지속가능성에 대한 이야기를 나눈다. 참가자는 7일부터 서울도서관 홈페이지를 통해 선착순 모집한다.

또한 창업을 꿈꾸는 사람들을 위해 자금과 인력 확보, 협력 네트워크 구축 및 제품 개발 아이디어 도출 등을 어떻게 할 수 있는지 구체적으로 설명하고 직접 3D 프린터로 전자의수 제작 시범도 보인다.

이정수 서울도서관장은 “새로운 디지털기술이 다양한 사람들의 삶을 돌보는 것은 급변하는 우리사회에 지속적으로 추구해야할 가치”라며 “이번 강연은 시민들이 어렵게 여길 수 있는 디지털 기술을 이해하고, 기술력과 인간의 공감력이 포용사회를 만들어가는 현장의 목소리로 듣는 소중한 시간이 될 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr