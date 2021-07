오세훈 시장, 美의회 ‘코리아스터디그룹’과 한반도 정세 논의

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 7일 집무실에서 미국 의회 내 한국 공부 모임인 '미국 의회 코리아스터디그룹(CSGK)‘ 소속 하원의원들과 면담한다. 이번 면담은 6일 방한한 CSGK 방문단 측이 오 시장 취임 축하 예방을 요청해 마련됐다.

오 시장은 CSGK 방문단과 만나 조 바이든 미 행정부 취임 이후 달라진 한반도 정세, 한미관계의 발전적 미래 방향 등에 대해 논의할 계획이다.

면담에는 공화당 소속의 한국계 미 하원의원으로 CSGK 공동의장을 맡고 있는 영 킴(캘리포니아 초선 하원의원) 의원과 아미 베라(캘리포니아 4선 하원의원) 비롯한 미 하원의원 8명과 토마스 번 코리아 소사이어티 회장, 사비네 슐라이트) 전직의원협회(FMC) 최고운영책임자 등 10여명이 참석한다.

CSGK은 2018년 2월 미국 전직의원협회에 정식 등록된 한국연구모임으로 현재 미 상하원의원 50여명이 소속돼 있다. 한국의 정치, 외교·안보, 경제 등 주요 이슈를 공부하며 매해 방한 중이다. 이번 방한은 코로나19 발생 후 첫 방문으로 오는 11일 5박 6일 일정을 마치고 귀국한다.

아울러 오 시장은 이날 오후 롯데호텔에서 열리는 ‘제90차 한국관광학회 서울국제학술대회’ 개막식에 참석해 환영사를 할 예정이다.

이번 서울국제학술대회는 ‘새로운 시대를 맞이하는 관광: 기회와 혁신’을 주제로 국내외 관광학자와 학생, 관광업계 종사자 등이 참여해 코로나19 이후 관광산업의 변화와 지속성장의 해법을 모색하는 자리다. 한국관광학회와 서울관광재단이 공동 개최하며, 이날 개막식을 시작으로 9일(금)까지 계속된다. 개막식은 한국관광학회와 서울관광재단 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr