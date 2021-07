전남도의회 예결산위원장에 차영수 의원 선출

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 예산결산특별위원회는 6일 제1차 회의를 열고 차영수 의원(더불어민주당·강진1)을 위원장으로, 나광국 의원(더불어민주당·무안2)을 부위원장으로 선출했다.

차영수 위원장은 제11대 전라남도의회 제4기 예산결산특별위원장으로 선출됐고, 대한역도연맹 부회장을 역임했다. 현 한국대학 역도연맹 회장, 도의회 안전건설소방위원회 위원으로 활동하며, 현장 중심 의정활동과 원만한 도정 활동으로 동료 의원과 지역주민들 사이에서 신망이 두텁다는 평이다.

차영수 위원장은 “코로나19로 어려운 시간을 보내고 있는 전남도민들을 위해 11대 전남도의회 마지막 예결위원장의 소임을 성실히 수행하겠다”며 “예결위원님과 활발히 소통하며 전라남도와 교육청의 효율적인 예산결산 심사가 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

예산결산특별위원회는 총 20명의 의원으로 구성됐다. 임기는 1년인 내년 6월 말까지로 전남도와 전남도교육청의 2022년 본예산과 2021년 추경 및 결산을 심사한다.

제11대 전라남도의회 제4기 예산결산위원회 위원은 ▲위원장 차영수 의원 ▲부위원장 나광국 의원 ▲위원 이용재 의원, 이혜자 의원, 문행주 의원, 우승희 의원, 이동현 의원, 김문수 의원, 최명수 의원, 최병용 의원, 이상철 의원, 한근석 의원, 조광영 의원, 민병대 의원, 신의준 의원, 한춘옥 의원, 이철 의원, 최현주 의원, 최선국 의원, 김경자 의원이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr