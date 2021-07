中, 자국기업 美 상장 제한 추진‥주식 범죄 엄단 예고

디디추싱 뉴욕증시 상장 후폭풍 확대일로

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국이 해외에서 기업공개(IPO)를 통해 증시에 상장하려는 기업들에 대한 규제를 강화하겠다는 입장을 내놓았다. 증권 관련 범죄에 대한 강력한 대응도 예고됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 6일(현지시간) 중국 관영 신화통신을 인용해, 중국 당국이 증권 시장의 불법 활동을 단속하고 자본 시장의 발전을 촉진할 것이라는 입장을 내놓았다고 보도했다. 이번 방침은 중국 공산당 중앙위원회 사무국과 국무원 사무국이 공동으로 발표했다.

아울러 국가 간의 회계감사에 대한 협력을 강화하고 데이터 보안, 국가 간 데이터 이동 및 기타 기밀 정보 관리에 관한 법과 규정을 개정할 필요가 있다는 지침도 내려졌다.

WSJ은 이 지침이 자본시장에서 불법이 증가하고 있어 경제 및 금융 환경의 중대한 변화를 초래하고 있다는 당국의 입장을 반영한 것이라고 전했다.

WSJ은 이에 대해 중국이 해외 상장에 나서는 기업에 대한 규제를 강화하는 것은 물론 해외 상장 기업에 대한 감독 강화를 통해 미국에서 자금을 조달하려는 자국 기업의 시도를 차단하려 하는 것이라고 분석했다.

이번 조치는 지난달 디디추싱, 풀트럭 얼라이언스, 칸쥔 등 교통 및 인적 정보를 보유한 플랫폼 기업들이 일제히 미국 증시에 상장한 후 내려졌다. 이들 기업은 중국 당국의 경고에도 불구하고 미국 증시 상장을 통해 70억달러의 자금을 확보했다.

