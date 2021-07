디디추싱, 中 규제에 미 증시서 주가 22% 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국 최대 차량 공유업체 디디추싱이 당국의 강력한 규제 조치 영향으로 뉴욕증시에서 급락했다.

6일(현지시간) 오전 9시45분 현재 디디추싱 주가는 뉴욕증권거래소에서 전일 대비 22% 추락한 11.95달러에 거래되고 있다.

디디추싱은 이날 주가 하락으로 공모가 14달러를 밑돌게 됐다. 디디추싱의 시가총액도 581억달러에 그치고 있다.

지난달 30일 상장한 디디추싱은 상당 당일 1% 상승한 후 다음 날 16%나 치솟았지만, 상장 사흘째인 지난 2일 거래에서는 신규이용자 모집 금지 조치로 인해 5% 추락했었다.

차량공유의 원조인 미국 우버 추월을 노렸던 디디추싱의 주가 급락은 중국 당국의 표적 규제 영향으로 풀이된다.

중국 인터넷안보심사판공실(CAC)은 자국 차량 공유업체 디디추싱에 이어 윈만만(運滿滿), 훠처방(貨車幇), BOSS즈핀(直聘) 등 3개 온라인 플랫폼 기업에 대해 인터넷 안보 심사를 한다고 5일 밝혔다. 심사 기간 이들 기업은 신규 회원을 확보할 수 없다. 디디추싱에 대해서는 앱스토어 삭제 명령도 내려졌다.

이들 기업은 중국 내 교통 인프라 데이터(지리 및 위치)를 이용하고 개인 정보를 다루는 데다 중국 시장에서 독점적 지위를 누리고 있으면서 최근 미국 증시에 상장했다는 공통점이 있다. 윈만만과 훠처방은 화물업계 디디추싱으로 불린다. 중국 대형 및 중형 트럭 운전자의 20%(280만명)가 이 플랫폼을 이용한다. BOSS즈핀은 중국의 구인·구직 플랫폼으로 지난해 인증 구직자 수만 8580만명에 달한다.

중국 규제 당국은 이들 기업이 뉴욕에 상장하는 과정에서 국가 안보와 관련한 중요 정보가 미국에 흘러 들어갔을 가능성을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.

월스트리트저널은 하루 전 중국 보안당국이 디디추싱 측에 상장을 연기하고 보안 검사를 하라는 의견을 전달했지만, 디디추싱은 상장 중단 지시가 아니라고 판단해 상장을 강행했다고 보도했다.

중국 당국의 규제로 인해 트럭 운송 공유업체 원만만과 훠춰방을 운영하는 만방(Full Truck Alliance)의 주가도 나스닥 시장에서 19%나 추락했다. 구인 구직플랫폼인 BOSS즈핀도 8%대의 내림세를 보이고 있다.

