"지지자들 모욕감" vs "대표로서 걱정 당연" 與, 송영길 '대깨문' 갑론을박

송영길 "대깨문 안일한 생각하면 文 대통령 못 지켜"

"대표가 지지자 비하" vs "당연한 걱정" 與 내홍

[아시아경제 임주형 기자] 송영길 더불어민주당 대표의 이른바 '대깨문' 발언을 두고 여당 내 여진이 이어지고 있다. 당 일각에서는 편파적인 발언이라며 사과를 촉구하는 목소리가 나오는가 하면, 대표로서 당에 대한 걱정을 전한 것이라는 옹호도 있다. 논란이 커진 가운데 송 대표는 '원팀이 되자는 취지의 발언'이라며 해명했다.

송 대표는 5일 서울 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 일부 문재인 대통령 강성 지지층을 '대깨문'이라고 지칭하며 비판을 쏟아냈다. 이날 송 대표는 "소위 '대깨문'이 '누가 (민주당 대선 후보가) 되면 차라리 야당을 (찍겠다)'는 안일한 생각을 하는 순간, 문 대통령을 지킬 수도 없고 제대로 성공시킬 수도 없다는 것을 분명히 깨달아야 한다"고 강조했다.

구체적 사례를 들기도 했다. 송 대표는 "노무현 대통령 임기 말에 일부 친노 세력은 정동영 후보를 안 찍었다. 차라리 정동영이 되는 것보다 이명박이 되는 게 낫다는 사람이 있었던 게 사실"이라며 "압도적 표차로 이명박이 승리하고, 그 결과 철저한 검찰의 보복으로 노무현 대통령이 돌아가시는 비극적 상황이 발생했다"고 설명했다.

그러나 송 대표의 이같은 주장을 두고 여당 내 반응은 엇갈렸다. 여당 대권주자인 이낙연 전 민주당 대표 측은 즉각 송 대표의 발언을 비판하며 공식 사과를 촉구하고 나섰다.

이낙연 캠프 소속 오영훈 수석대변인은 이날 오후 서면 논평을 내고 "오늘 송 대표는 공식적인 자리에서 민주당원 일부 지지층에게 '대깨문'이라는 용어를 사용했다"며 "김대중, 노무현, 문재인 대통령을 만들어낸 당원들은 모욕감을 느꼈고 당원 게시판은 마비가 됐다"고 질타했다.

이어 "공당의 대표는 당헌과 당규, 당원보다 위에 있을 수 없다"며 "민주정부 3기를 지켜낸 민주 당원들과 민주정부 4기를 위해 달려가는 '원팀' 민주당은 그 품격에 맞는 당대표를 원한다"고 꼬집었다.

또 다른 대권주자인 정세균 전 국무총리 또한 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "송영길 당대표가 공적인 자리에서 당 지지자들을 비하하는 의미로 악용되는 '대깨문'이라는 용어를 사용했다"라고 지적했다.

후폭풍은 다음날(6일)에도 이어졌다. 정 전 총리는 이날 한 라디오 방송에 출연한 자리에서 송 대표를 겨냥해 "당 대표 발언은 신중하고 무거워야 한다"며 "저도 당 대표를 세 번이나 해본 사람인데 특정 당원을 공격하거나 옹호하기보다는 다 포용하는 아버지 같은 자세가 필요하다"고 꼬집었다.

반면 송 대표를 옹호하는 발언도 나왔다. 민주당 내 소신파로 분류되는 조응천 의원은 이날 KBS라디오 '최경영의 최강시사'와 인터뷰에서 "저번 경기도지사 선거 때 남경필 지사를 찍은 우리 당원들이 꽤 있었다는 이야기를 들었다"며 "혜경궁 김씨 이런 것 때문에 시끄럽지 않았느냐. 아예 남경필이 되는 게 낫다 해서 거꾸로 찍은 당원들이 꽤 있었다"고 설명했다.

그러면서 "(불만을 가진 지지자들이) '대권에서 상대 후보를 찍는다면 그것은 큰일이다' 하는 걱정이 대표로서 왜 없겠냐"라고 반문하며 "아직도 이재명 지사에 대한 '안티'가 당원들 사이에 굉장히 남아있다"고 지적했다.

송 대표의 발언을 두고 여당 내 내홍이 커지고 있는 가운데, 송 대표는 "의도하지 않게 논란이 생겼다"며 해명에 나섰다.

송 대표는 페이스북에 쓴 글에서 "저는 당대표로서 어느 후보도 배제하지 않고 어느 후보에 편향되지 않고 공정하게 대표직을 수행할 것"이라면서 "당원들이 제게 주신 소명은 특정 후보를 당선시키라는 게 아니라, 민주당 후보를 공정하게 선출하고 민주적으로 선출된 후보를 중심으로 '원팀'으로 승리하라는 것"이라며 이같이 강조했다.

