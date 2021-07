WSJ "美 바이든 행정부, 북한·이란 제재 정책 재검토"

[아시아경제 김은별 기자] 조 바이든 미국 행정부가 북한이나 이란 등 적성국에 가하는 '징벌적 제재' 정책과 관련한 개편 작업을 벌이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 5일(현지시간) 보도했다.

WSJ가 복수의 관계자를 인용, 보도한 바에 따르면 이번 개편 작업의 목표는 적성국에 대한 전방위적 제재를 중단하고 제재 때문에 경제에 부수적인 피해가 발생하는 것을 막는 것이다.

미국은 적성국을 단독으로 제재하는 데서 벗어나 동맹국과 공동으로 행동하는 데 초점을 맞추고 있는 것으로 전해졌다.

바이든 대통령은 동맹국들마저도 등 돌리게 했던 도널드 트럼프 전 대통령과 달리 국제협력과 동맹을 중시하는 외교를 강조해왔는데, 이것을 제재 정책에도 반영한다는 것이다.

WSJ는 "미국의 압박이 적성국에 실질적인 변화를 가져오거나 주요한 외교적 합의를 끌어내지 못했다"며 "이는 다른 외교 수단이 동반되지 않은 제재에 의미가 있는지 의문을 제기했다"고 지적했다. 그러면서 바이든 행정부는 제재를 '설득'과 '동맹국의 협력'이 포함된 '거대한 외교적 노력'의 일부로 본다고 설명했다.

한 행정부 고위 관계자는 "지난 4년간 미국의 대외정책을 설명한 '일방적 행동'에서 벗어나 동맹국과 실질적으로 협력하는 데 초점을 맞추고 있다"고 말했다.

다만 부패나 인권 침해를 겨냥한 제재는 확대될 방침이라고 WSJ는 전했다.

이와 관련, 제재 정책 재검토를 이끄는 윌리 아데예모 재무부 부장관은 최근 다국적기업과 은행, 비정부기구 관계자들을 잇달아 만나 제재를 '신중하고 전략적이면서 정당하게' 사용하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. WSJ는 "바이든 행정부의 제재 정책 재검토는 거의 완료된 상태로, 올여름이 끝날 때쯤 (새 정책이) 나올 전망"이라고 전했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr