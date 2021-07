검찰과 '검사 비위 수사권' 놓고 깊어지는 갈등…공수처, 법령 마련 검토

[아시아경제 김형민 기자] 검사 비위 수사권을 놓고 고위공직자범죄수사처(공수처)와 검찰 간 갈등의 골이 깊어지는 분위기다.

이 가운데 공수처는 6일 대검의 검사 비위 이첩 기준에 대해 "'제 식구 감싸기'를 막기 위한 공수처법 취지에 반한다"며 강하게 반발했다. 공수처는 해법을 찾지 못한다면 법무부와 논의해 법령을 마련하는 방안도 불사하겠다는 입장이다.

이는 앞서 대검이 검사 비위 사건을 수사해보고 불기소할 정도의 사안이라고 판단되면 고위공직자범죄수사처(공수처)에 이첩하지 않기로 내부 방침을 정한 데 대한 맞대응이다.

대검은 지난달 1일 공수처로부터 검사의 고위공직자 범죄에 관한 전체 사건 목록, 불기소 결정문 전체, 기록목록 전부 등을 제출해 달라는 요청을 받았다. 이에 대검은 공수처에 자료 제출을 거부하는 회신을 하면서 검토 문건도 함께 보냈다.

공수처법 제25조 제2항은 검찰 등이 검사의 고위공직자범죄 혐의를 발견하면 사건 자체를 공수처에 이첩하도록 규정하고 있지만 검찰의 해석은 다르다.

검사의 고위공직자 범죄 혐의가 발견된 경우 공수처법에 따라 사건을 공수처로 이첩하면서 그 외의 자료를 제출해야 할 법적 근거는 없다는 것이 대검의 입장이다.

또 '범죄 혐의를 발견한 경우'를 수사기관이 조사 등을 통해 기소해야 할 정도의 범죄 혐의가 있다는 것을 확인한 경우로 한정 해석했다.

반면 공수처는 검사 비위를 알게 된 경우 곧바로 사건을 공수처에 이첩해야 한다고 주장한다. 이러한 기준이 검사의 제 식구 감싸기를 막는다는 입법 취지에 부합한다는 것이다.

두 기관 간 갈등은 검사 비위의 이첩 기준을 다룬 대검 비공개 예규가 언론을 통해 공개된 뒤 해결의 실마리를 찾지 못하고 있다.

지난달 초 공개된 대검 예규도 검찰이 검사 범죄가 무혐의 처분 등 불입건되면 내부적으로 자체 종결할 수 있도록 규정하고 있다.

공수처와 검찰 입장이 평행선을 달리면서 갈등 해결의 실마리를 찾기 힘들 것으로 보인다. 공수처는 지난 5월 검경에 해경, 국방부 검찰단까지 포함한 5자 협의체를 추진한다고 밝혔으나 답보 상태다.

현재와 같은 상황이 이어질 경우 공수처와 검찰 간 관계를 규정한 대통령령 등을 마련하는 방안 또한 고려하겠다는 의미다.

공수처가 법령을 통해 이첩 기준을 정하게 되면 대검이 마련한 예규는 하위법으로서 사실상 효력을 잃게 된다. 실제로 공수처는 검찰을 건너뛰고 법무부와 직접 협의하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

