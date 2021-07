美·中 대북문제 대표 첫 전화통화…한반도 문제 논의

[아시아경제 김은별 기자] 미국과 중국의 대북문제 대표가 첫 전화통화를 하고 한반도 문제를 논의했다고 중국 외교부가 6일 밝혔다.

중국 외교부에 따르면 류샤오밍 중국 한반도사무특별대표와 성 김 미국 대북특별대표는 이날 전화 통화를 하고 소통을 유지하기로 했다.

류 대표는 한반도 문제에 대한 중국의 입장과 미국의 대북정책 검토 결과를 설명한 뒤 기존 입장인 '쌍궤병진·비핵화 프로세스와 북미 평화협정 협상의 병행 추진)' 원칙을 다시 한 번 강조했다. 단계적, 동시적 원칙에 따라 한반도 문제를 정치적으로 해결해야 한다고도 밝혔다.

류 대표는 "미국은 북한의 정당하고 합리적인 관심사를 중시하고 남북화해 협력을 지지해야 한다"고 강조했다.

이에 대해 성 김 대표는 "미국은 한반도 문제를 외교적으로 해결하기 위해 주력하고 있다"며 "조속한 시일 내에 북한과의 대화가 재개되기를 희망한다"고 말했다. 성 김 대표는 또 "남북관계 개선을 지지한다"고 덧붙였다.

