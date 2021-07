부산항만공사, 바르셀로나항만공사와 합작한다 … 남유럽 스페인 물류거점 확보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사가 스페인 바로셀로나항만공사와 합작했다.

세계 주요 항만공사 간 최초로 추진하는 실질적인 국가 협력 사업이다.

부산항만공사(BPA)는 스페인 바르셀로나항 물류센터 운영사업의 본격적인 추진을 위해 지난달 30일 바르셀로나항만공사와 합작계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

BPA는 합작을 통해 7월 중 합작법인의 스페인 상업등기소 등록 절차를 완료하고 물류센터를 운영할 국내?외 운영사 선정에 착수할 계획이다.

바르셀로나항 물류센터 운영사업은 BPA가 남유럽에 진출하는 우리 화주와 물류 기업들에 안정적인 물류 플랫폼 제공을 위해 바르셀로나항만공사와 함께 진행한다.

새로 설립되는 합작법인은 바르셀로나항 배후의 기존 물류센터를 임차한 후 국내?외 운영사에 재임대하고, 운영사는 우리 기업들에 시세보다 낮은 수준으로 물류센터 이용 서비스를 제공할 예정이다.

BPA 남기찬 사장은 “이미 추진 중인 로테르담 물류센터에 이어 남유럽 중심항인 바르셀로나항 물류 거점을 추가 확보해 유럽 내 부산항 물류 네트워크를 강화하겠다”고 말했다.

