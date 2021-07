밤 9시 서울 568명 확진 '역대 최대'…600명 넘을 듯(종합)

[아시아경제 김진호 기자] 서울시는 6일 이날 오후 9시까지 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자가 568명이라고 밝혔다. 이는 종전 최고치인 552명(지난해 12월 24일)을 넘어선 규모다. 이날 전체 확진자 수 통계가 마감되기까지 3시간이 남은 점을 감안하면 600명대를 기록할 것이란 관측도 나온다.

오후 9시 기준으로 볼 때 신규 확진자 규모는 전날(5일) 299명이나 지난주 화요일(6월 29일) 372명보다 훨씬 많다. 하루 전체 확진자 수는 7월 5일 320명이었고, 올해 최다 기록이던 6월 29일은 375명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 지난해 말 매일 300명대 이상으로 급증한 후 올해 들어 서서히 줄어 1월 중순부터 거의 매일 100명대에 머물렀다. 하지만 4월 초부터 다시 늘어 6월 말부터는 작년 말과 올해 초에 버금가는 수준으로 폭증했다.

최근 1주간(6월 29일∼7월 5일) 하루 평균 신규 확진자 수는 333명이었다. 이날 신규 확진자가 폭발적으로 늘면서 7일 0시 기준으로 서울의 1주간 하루 평균 확진 인원은 360명을 넘을 것으로 보인다.

서울시에 따르면 신규 확진자 568명 중 해외 유입은 5명에 불과하다. 나머지 563명은 모두 국내 발생이다. 이날 신규 확진자의 주요 집단감염 경로를 보면 강남구 현대백화점 무역센터점, 마포구 소재 음식점, 서초구 소재 학원 등이 있다.

특히 현대백화점 무역센터점에선 이날 오후 6시까지 33명이 추가로 양성 판정을 받아 관련 확진자는 모두 47명으로 집계됐다. 무역센터점에서는 지난 4일 직원 2명이 처음 확진된 이후 직원과 지인 등이 잇따라 감염되는 사태가 벌어지고 있다.

한편 이날 전체 확진자 수는 다음 날인 7일 0시를 기준으로 집계돼 내일 오전 발표된다. 현재 추세를 감안하면 600명대를 기록할 가능성이 높은 상황이다.

