러 극동 캄차카서 여객기 추락…"탑승자 28명 전원 사망한 듯"(종합)

[아시아경제 김은별 기자] 러시아 극동 캄차카에서 승객과 승무원 28명을 태운 안토노프(An)-26 항공기가 추락해 탑승자 전원이 사망한 것으로 알려졌다.

6일(현지시간) 러시아 관영 타스·리아노보스티 통신 등에 따르면 현지 '캄차카 항공기업' 소속의 사고 여객기는 이날 오후 캄차카주(州) 주도인 남동부 페트로파블롭스크-캄차츠키에서 북서부 소도시 팔라나로 운항하던 중 목적지 인근에서 갑작스럽게 연락이 두절됐다.

캄차카 주정부는 이 항공기가 이날 낮 12시 57분께 페트로파블롭스크-캄차츠키 옐리조보 공항에서 승객 22명과 승무원 6명 등 28명을 태우고 이륙했다고 밝혔다. 이 항공기는 팔라나에 이날 오후 3시 5분께 도착할 예정이었으나 목적지에서 9㎞ 정도 떨어진 곳에서 관제센터와 연락이 끊겼다.

이후 수색·구조팀이 현장으로 급파됐으며, 곧이어 목적지인 팔라나 인근에서 여객기 잔해가 발견됐다.

블라디미르 솔로도프 캄차카주 주지사는 "여객기 잔해로 보이는 파편들이 발견됐다. 잔해 발견 지역으로 전문가들이 이동하고 있다"면서 "착륙 도중 두 번째 선회 비행에서 사고가 난 것으로 보인다"고 전했다.

재난당국인 비상사태부 대변인은 스푸트니크 통신에 "잠정 정보에 따르면 모든 승객과 승무원들이 항공기 추락과 함께 사망한 것으로 보인다"고 말했다. 리아노보스티 통신도 항공청을 인용해 수색구조팀이 An-26 잔해를 발견했다면서 생존자는 없는 것으로 보인다고 설명했다.

수색구조팀은 날이 어두워진 데다 현지 기상 상황까지 악화하면서 현재는 수색작업을 중단했다. 전문 다이버 팀도 날이 밝는 대로 사고 현장에서 수색에 참여할 것이라고 타스 통신은 전했다. 사고 원인은 아직 정확하게 알려지지 않았다.

