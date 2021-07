방직공장 옛터를 어찌할꼬? 부경대생, 근대도시건축 디자인공모전 대상 “섬세한 창의력 돋보여”

광주 일신방직공장 활용 도시재생 건축디자인으로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 옛 방직공장 터를 복합 문화 공간으로 바꾼다면?

국립 부경대학교 학생들이 근대도시건축연구회가 연 ‘2021 근대도시건축 디자인공모전’에서 대상인 문화재청장상을 수상했다.

부경대 건축학과 장영준(5학년)·이태룡(4학년)·조명훈(4학년) 학생팀은 ‘전남, 일신방직의 산업유산적 가치와 새로운 도시재생의 방향’을 주제로 최근 열린 이번 공모전에서 ‘실을 만드는 공장에서 문화를 만드는 광장으로’ 작품을 내 상금 500만원 대상을 거머쥐었다.

부경대생들은 전국 일반인과 대학생 150여팀이 참가한 이번 공모전에서 일신방직공장 보전과 활용을 통한 도시재생 건축디자인 프로젝트로 참가팀 가운데 가장 높은 평가를 받았다.

이들이 제시한 디자인은 방직산업의 메카였던 광주 일신방직공장 부지의 역사적 가치를 보전하고 새롭게 해석한 것이다. 이들은 옛 공장 터를 도심 속에서 시민을 위한 복합 문화공간으로 탈바꿈시켰다.

공장의 기존 화력 발전소가 공연장과 이벤트홀로 ‘둔갑’했다. 보일러실은 예술가 쉼터로, 원료창고는 라키비움(도서관·기록관·박물관 복합공간)으로, 실 공장은 공방시설인 아트플랫폼으로 변신하는 건축디자인이 나왔다.

10만평에 이르는 공장 부지를 유기적으로 연결하고 통일감을 주기 위해 통로형 건물을 새롭게 설계해 적용하고 기존 공장 기계들을 전시하는 공간으로 활용했다.

심사위원들은 이 작품에 대해 “기존 산업유산과 결합된 다양하고 창의적인 제안이 인상적인 작품으로, 실제 구현이 가능하다고 상상될 정도로 디테일하게 묘사돼 제출 작품 중 가장 완성도가 높다”라고 평가했다.

부경대 장영준 학생은 “역사적 건축물을 있는 그대로 보존하는 것이 아니고, 그 의미를 재해석해 지역 문화 랜드마크로 발돋움할 방안을 고민해 적용한 것이 좋은 결과를 냈다”고 말했다.

