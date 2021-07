여가부 때린 野…이준석 "우리 대통령 후보가 폐지 공약 내면 좋겠다"

이준석 "여가부, 여성 문제 해결에 적합치 않아"

유승민 "여가부 일 다른 부처가 담당하면 돼"

[아시아경제 임주형 기자] 이준석 국민의힘 대표가 차기 대선에서 야당 후보가 '여성가족부 폐지' 공약을 공식화하길 바란다고 밝혔다. 야당 대권주자인 유승민 전 국민의힘 의원은 여성가족부를 폐지하고, 그 역할을 다른 부처로 옮기겠다는 내용의 공약을 발표한 바 있다.

이 대표는 6일 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 "여가부 같은 것들이 여성 문제를 해결하는 가장 안 좋은 방식"이라고 주장했다.

이어 "나중에 우리 대통령 후보가 되실 분이 있으면 그 폐지 공약은 제대로 냈으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

이 대표는 "여가부는 사실 거의 무임소 장관이라고 할 수 있을 정도로 빈약한 부서를 가지고 그냥 캠페인 정도 하는 역할로 전락해버렸다"라며 "그렇게 해서는 여성에 대한 차별이나 불평등 문제가 있다고 해도 잘 해결되지 않을 것"이라고 지적했다.

이어 "대한민국의 모든 공직자가 소수자에 대한 차별이라든지, 아니면 불공정에 대해서 감수성을 가지고 정책을 만드는 데 입안해야 한다"라며 "말 한 마디 한 마디에서도 그런 어떤 감수성이 있어야 한다"고 강조했다.

그러면서 "일각에서 얘기하는 '여성에 대한 성인지 감수성'이 아니라, 어쨌든 누군가를 굉장히 소외시키지 않는 그런 감수성"이라며 "대한민국의 공직자들 중에서 여가부라는 힘 약한 부처를 하나 만들어놓고, 모든 걸 몰아주고, 여성을 절대 소수자로 몰아넣고, 거기에 따라서 계속 캠페인을 하는 그런 방식은 이제 한 15년, 20년 정도 시행착오를 했으면 됐다"고 주장했다.

대선 출마 의사를 밝힌 유 전 의원은 이날 '여가부 폐지' 공약을 발표했다. 유 전 의원은 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "여가부라는 별도 부처를 꾸려 장관, 차관, 국장들을 둘 이유가 없다"며 "여가부 장관은 정치인이나 대선캠프 인사에게 전리품 주는 자리"라고 말했다.

이어 "2021년 여가부 예산은 1조2325억원"이라며 "그중 한부모 가족 아동 양육, 돌봄 사업이 60%를 차지하고 청소년 사회안전망과 디지털성범죄 대응이 30%, 경력단절 여성 취업지원은 8%에 불과하다"라고 설명했다.

그러면서 "고용노동부, 중소벤처기업부, 법무부와 검·경, 보건복지부, 교육부 등이 각각 맡아 담당하면 되고, 담당해야 할 일"이라며 "상식적으로 누가 봐도 이 모든 사업들은 여가부가 아닌 다른 부처가 해도 잘 할 사업"이라고 주장했다.

