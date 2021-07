현대제철, 협력업체 직원 7천여명 정규직 채용키로

[아시아경제 김진호 기자] 현대제철이 계열사를 설립해 협력업체 근로자 7000여명을 정규직으로 직접 채용한다.

현대제철은 6일 사내 협력업체 근로자들이 지속해서 제기해온 근로환경 개선 요구에 대한 근본적인 해결책 마련을 위해 이같이 결정했다고 밝혔다. 국가인권위원회가 2019년 1월 정규직과 비정규직간 차별을 시정하라고 현대제철에 권고한 지 2년6개월 만이다.

이번 방안이 시행되면 현대제철 사업장에서 근무하는 7000명의 협력업체 직원들은 현대제철 계열사 소속으로 새롭게 채용될 전망이다.

그간 현대제철 사내 협력업체 직원들은 원청업체인 현대제철을 상대로 근로자지위 확인 소송을 제기하는 등 지속해서 근로환경 개선을 요구해왔다. 하지만 현대제철은 파견법에 따라 ‘협력업체 소속 직원들의 근로조건을 원청업체에서 관여하는 것은 부적절하다’는 입장을 견지하면서 양측은 평행선을 달려왔다.

현대제철은 최근 소모적인 논쟁을 해결하고 협력업체 근로자들의 고용 불안 해소와 근로조건 향상이라는 사회적 책임을 다하기 위해 직접 채용이라는 전향적인 해결방안을 마련한 것으로 알려졌다.

현대제철은 사업장별로 계열사를 설립하고 사내 협력업체 근로자들을 대상으로 우선 채용할 계획이다. 근로조건은 기존 사내 협력업체의 근로조건을 대폭 웃도는 수준이 될 것으로 알려졌다. 자회사 채용 인력의 임금은 기존 현대제철 정규직의 80% 수준이 될 것으로 전해졌다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr