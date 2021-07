남부지방 내일도 거센 장맛비…'하천 범람·역류' 조심

[아시아경제 김진호 기자] 내일도 남부지방을 중심으로는 거센 장맛비가 내릴 전망이다.

기상청은 6일 오후 4시 현재 전라권과 경남권을 중심으로 강한 비를 뿌린 비구름대가 내일까지 충청권 남부와 그 밖의 남부지방에도 많은 비를 내리겠다고 밝혔다.

남부지방에는 천둥과 번개를 동반해 시간당 50mm 이상의 강한 비가 내리겠다. 날 오후 4시부터 다음날까지 예상 강수량은 남부지방(경북 북부 제외) 50∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 충청권과 경북 북부, 제주도 산지 30∼80㎜, 수도권과 강원도, 제주도(산지 제외), 울릉도·독도 5∼30㎜다.

전날 오후 6시부터 이날 오후 4시까지 관측된 적 강수량은 전라권, 경남권 50∼200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 충청권 남부와 경북권, 제주도 산지 10∼80㎜, 그 밖의 지역(수도권, 강원도, 충청 북부 제외) 5㎜ 내외다.

기상청은 남부지방을 중심으로 100∼200㎜, 많은 곳은 300㎜가 넘는 비가 내린 상황에서 7일 내리는 비가 더해지면 총 500㎜가 넘는 매우 많은 비가 내릴 수 있다고 내다봤다. 이미 많은 비가 내려 지반이 매우 약해진 가운데 추가로 내리는 적은 비로도 큰 피해가 발생할 수 있어 주의가 요구된다.

기상청은 하천과 지하도, 저지대, 농경지 침수와 계곡, 농수로, 저수지 범람, 급류에 유의하고 우수관 등에서 물이 역류할 가능성에 유의해달라고 강조했다. 또 비탈면, 옹벽, 축대 붕괴와 산사태 가능성이 크고 침수지역은 감전사고 등을 조심해야 한다고 경고했다.

내일 아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 26∼30도로 예상된다. 지역별 낮 최고기온은 ▲서울 29도 ▲인천 27도 ▲대전 28도 ▲대구 30도 ▲부산 28도 등이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr