해수부, 수산물 산지거점유통센터 보조사업자에 전북 선정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부는 올해 수산물 산지거점유통센터(FPC) 보조사업자로 전라북도를 선정했다고 7일 밝혔다.

해수부는 산지 수산물 처리물량의 규모화, 상품 고부가가치화를 통해 소비자의 다양한 수요를 충족하고 생산자의 수취가격은 높일 수 있도록 지난 2012년부터 전처리·가공시설을 갖춘 'FPC 조성사업'을 추진해 왔다. 현재까지 9개소가 운영 또는 건립 중이며 올해 새롭게 선정된 전북 1개소는 군산 지역에 총 60억원의 사업비를 투입, 2023년까지 건립될 예정이다.

전북은 산지에서 매입한 해삼, 꽃새우 등을 전처리·가공해 부가가치를 높여 수출하거나 학교 급식 또는 로컬푸드시스템을 통해 공급하고자 하는 운영계획을 높이 평가받았다. 유일한 전북지역 센터란 점도 고려됐다.

임태훈 해수부 유통정책과장은 "전북지역의 수산물 산지거점유통센터 건립으로 수산물의 부가가치를 높이는 것은 물론 지역 일자리 창출 및 경제 활성화 등의 효과도 볼 수 있을 것"이라며 "FPC 10개소 운영을 통해 수산물 유통환경 변화에 더욱 빠르게 대응하고 국민에게 양질의 수산물을 공급할 수 있도록 철저히 관리해 나가겠다"고 말했다.

