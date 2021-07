[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 이춘수 창원시 푸른 도시사업소장은 6일 집중호우에 따라 전반적인 매립장 안전 점검에 나섰다.

이날 시 곳곳에 130㎜가 넘는 집중 호우가 쏟아져 우수시설물을 점검하고 배수펌프 작동 상태 등에 대해 점검했다.

점검 결과 집중호우 예보에 따른 우수시설물 사전 예찰활동을 철저히 하여 큰 피해는 없는 것으로 확인됐다.

시는 3개의 생활폐기물 매립장과 1개의 사업장 일반폐기물 매립장(적현동)을 운영 중이다.

이춘수 소장은 "생활의 편리성 추구로 1회용품 등 생활 쓰레기 발생량이 많이 증가하고 있고, 제한된 매립시설을 효율적으로 활용해야 하는 만큼, 매립장의 안정적 운영이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr