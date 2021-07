[아시아경제 김진호 기자] 서울시는 정부가 이스라엘서 받은 화이자사의 코로나19 백신 중 배정물량을 다중 접촉이 많은 학원강사 등에 우선 접종한다고 6일 밝혔다.

서울시가 다중접촉 직군으로 분류한 대상은 학원 종사자와 운수 종사자, 택배기사, 환경미화원 등이다. 이번에 서울시가 배정받은 분량은 20만명분이다.

범정부 백신도입 태스크포스(TF)는 이스라엘에서 화이자 백신 70만회(35만명)분을 먼저 받고 9∼11월 순차적으로 반환하는 '백신 교환'(백신 스와프) 협약을 체결했다고 밝혔다.

조기 공급되는 화이자 백신은 7일 오전 7시 15분께 인천공항에 도착한다. 이번에 받는 백신의 유효기간은 이달 31일까지다.

