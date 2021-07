아시아경제 교육센터 현업재직자 참여하는 ‘프로젝트 실습 멘토링’ 시작

7월 12일부터 아시아경제 교육센터에서 IT 현업 재직자가 멘토로 직접 참여하는 <프로젝트 실습 멘토링 프로그램>이 본격 시작된다.

이번 멘토링은 신한그룹 산하 육성기업 임직원들이 인공지능과 핀테크 교육과정 멘토로 참여하여 훈련생들의 프로젝트에 대한 시각을 높이고 기술구현을 하는 데 있어 직접적인 코칭을 진행할 수 있도록 기획되었다.

멘토링을 본격 시작하기 전 참여 멘토기업의 산업체 특강을 통해 교육생과 참여 기업간의 이해도를 높이고, 훈련생들의 수요기반으로 매칭된 멘토와 각 팀은 최종 실무 프로젝트 기간 동안 총 15여회의 멘토링을 진행하게 된다. 프로젝트 결과물 완성에 있어서 기획력, PR, 실용성, 비즈니스 이슈, 시장성등 다각도의 지표를 고려해야 하는 상황에서 현장 전문가를 통한 멘토링은 프로젝트 완성에 있어 실질적인 도움과 안정적인 프로세스를 가능하게 한다.

최종 프로젝트 발표회(Demo-day) 총평자리에 참여멘토와 아시아경제 외부 협약기업 현장전문가가 심사위원으로 직접 참여하여 실전과 같은 팽팽한 긴장감을 유지할 수 있도록 했다. 프로젝트 평가는 목표적합성, 기획력, 창의성, 실용성, 실행능력, 협동성등 6개의 평가지표를 바탕으로 평가위원들이 점수를 산정하여 높은 점수를 획득한 3개 팀을 대상으로 시상식을 진행한다.

지난기수 멘토링에 참여했던 훈련생은 “현장실무를 잘 아는 전문 멘토님의 현장감각과 날카로운 조언을 통해 프로젝트를 효과적으로 설계하고 기획할 수 있어 많은 도움이 되었다.”며 “이번 계기를 통해 팀원들과 추가적으로 공모전에 참여해 의미있는 결과를 만들어낼 수 있도록 논의중이다.”고 말했다.

20년도 4차산업 선도인력 훈련을 시작으로 아시아경제의 디지털 신기술 훈련과정에 많은 훈련생들이 수료 전·후로 팀을 이루어 각종 공모전에 적극 지원하고 있으며, 아시아경제 교육센터 공모전 수상사례는 점점 늘고 있다.

아시아경제 멘토링 프로그램은 협약기업인 신한그룹 육성기업 임직원을 통한 전문가가 진행한다는 점에서 교육생들의 긍정적인 호응을 받고 있으며, 멘토링 참여기업들은 실질적인 채용수요만 있는 기업만 선발되고 수료 후 추천채용 제도도 적극 활용하고 있다는 점도 큰 장점이다.

지난 기수 멘토로 참여했던 참여기업 담당자는 아시아경제 교육수료생만을 위한 채용설명회를 따로 개최하기도 하였다.

4차 산업분야 기업수요에 맞추어 청년구직자의 실질적인 취업을 목표로 실제 현장에서 필요한 디지털 기술을중심으로 설계된 해당 교육과정은 오는 7월 16일까지 신규 교육생을 모집 중이다. 교육수료 후 맞춤형 취업매칭, 추천채용 등 취업지원이 이루어지고, 훈련비 100% 전액 국비지원 및 월 30만원 정도의 훈련장려금 혜택이 있다.

기타 자세한 일정 및 훈련과정 신청방법은 직업훈련포털인 HRD-Net 훈련과정 검색 또는 아시아경제 교육센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

