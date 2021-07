엔타스그룹의 중식레스토랑, 팔진향 SNS인증이벤트

프리미엄 한정식 경복궁으로 잘 알려진 엔타스의 중식 레스토랑 팔진향이 인스타그램 리뷰이벤트를 진행중이다.

식사 후 리뷰를 #팔진향베이징덕 해시테그와 함께 인스타그램에 인증하면 황제의 보양식 ‘베이징덕’ 식사권을 증정하는 이번 이벤트는 연말까지 계속된다.

엔타스는 고객과의 소통을 위해 엔타스 공식 인스타그램 채널을 운영하고 있으며 팔진향 매장과 메뉴를 랜선으로 만나볼 수 있다.

기존 중식요리 이외에 다양한 재료와 조리방식으로 풍미 가득한 소갈비살 마늘볶음밥, 재료 본연의 맛을 살린 낙지 한마리 짬뽕, 소갈비살 자장면 등 시그니처 메뉴는 물론이고 프리미엄 황제의 보양식 베이징덕을 맛 볼 수 있는 팔진향은 품격있는 분위기를 연출하는 우아한 인테리어와 독립된 공간으로 소중한 사람들과의 편안한 식사를 제공한다는 평가를 받으며, 서초점, 디큐브점, 하남미사점, 대화점, 송도한옥마을점 등이 성업 중이다.

한편, 엔타스에서는 25년 경력의 수석쉐프의 레시피로 개발한 브랜드 ‘경복궁홈쿡’ HMR(가정간편식)의 론칭으로 가정에서도 프리미엄 레스토랑 경복궁의 음식을 맛볼 수 있어 호평을 받고 있다.

