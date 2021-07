일제 전북지역 경제수탈 조사 탄력 받는다

국립완주문화재연구소·전주시 업무협약

국립완주문화재연구소와 전북 전주시는 6일 문화유산 조사연구 및 활용을 위한 업무협약을 맺었다. 원활한 고고·건축문화유산 조사를 위해 학술·행정사무 등에서 편의를 도모한다.

시작은 완주문화재연구소와 전주역사박물관이 준비하는 일제강점기 전북지역 농촌자료 공동 학술연구. 일본인이 설립한 농장들의 건축도면과 설계안내서, 지적도 등이 수록된 도록(圖錄)을 발간할 예정이다.

연구소 관계자는 "전북은 일제 경제수탈이 매우 심했던 곳"이라며 "당시 수탈 흔적에 대한 체계적인 학술연구가 수행되지 않아 역사교육을 위한 유형 자료가 사라지는 실정"이라고 설명했다. "지난해 정읍시 화호리를 시작으로 전주, 익산, 김제 등에서 농촌 수탈사를 조사 중"이라며 "역사교육은 물론 문화유산 보존 방안 모색을 위한 기초자료 확보 차원에서 의미가 크다"고 말했다.

김승수 전주시장도 "일제강점기 아픈 수탈의 현장을 확인하고 역사를 올바로 세우기 위한 연구"라며 "후백제와 조선 시대 모습을 복원하고 이를 역사교육 자료로 활용하는 방안도 추진하겠다"고 밝혔다.

