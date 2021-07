‘친딸 유기치사 혐의’ 반성문 9차례 제출한 아빠…법정에선 혐의 부인

친부 "혐의 입증할 객관적 증거 부족"

친모 "김씨 거짓말 증언할 친언니 증인 신청"

[아시아경제 유병돈 기자] 생후 2개월 된 딸을 방치해 숨지게 한 혐의로 기소돼 재판을 받던 중 잠적했던 친부가 "객관적 증거가 없다"며 여전히 혐의를 부인했다.

서울남부지법 형사13부(부장판사 이상주)는 6일 유기치사 혐의로 기소된 친부 김모(44)씨와 친모 조모(42)씨의 공판기일을 열었다.

두 사람은 2010년 10월 태어난 지 2개월 된 딸을 방치해 숨지게 하고 시신을 유기한 혐의로 기소됐다. 출생신고를 하지 않아 서류상으로 존재하지 않던 아이의 사망 사실을 아는 사람이 없었지만, 2016년부터 남편과 따로 살던 조씨가 2017년 경찰에 자수하며 사건이 세간에 알려졌다.

조씨는 김씨가 피해자를 두고 자신의 아이가 아니라고 의심하며 학대하던 중 아이가 고열에 시달리는데도 아무런 조치를 하지 않고 방치해 사망에 이르게 했다.

이어 아기가 숨진 뒤 시신을 포장지로 싼 뒤 흙과 함께 나무상자에 담고 밀봉해 집에 보관했다는 것이 조씨의 진술이다. 다만, 김씨가 시신을 유기했다고 주장했는데 아기의 시신은 결국 발견되지 않았다.

아기 시신이 확인되지 않은 만큼 직접 증거는 조씨의 자백진술이 유일한 상황이라 조씨 진술의 신빙성이 재판의 쟁점이 될 전망이다.

이날 재판에서도 김씨 측 변호인은 "시신이 발견되지 않아 공소사실과 같이 피해자가 유기행위로 사망했는지 아니면 생존했는지 불분명하다"며 "설령 유기행위가 있었더라도 사망과의 인과관계가 입증됐는지 의문"이라고 주장했다.

이어 "피해자의 사망과 관련한 조씨의 진술에 모순되는 점이 있고 시체 보관 방법이나 경찰 신고 경위 등 이해가 어려운 게 많다"며 "반면 객관적 증거는 없다"고 무죄를 주장했다.

이에 대해 검찰은 조씨 진술의 신빙성을 확인하기 위해 "김씨가 조씨를 감금하고 때린 사실을 입증할 조씨 친언니를 증인으로 불러야 한다"고 요구했다.

김씨 측 변호인이 "적절하지 않다"고 맞섰지만 검찰은 "김씨는 조씨를 감금한 적이 없다고 주장하지만 외출할 때마다 문을 밖에서 잠근 점이 확인된다"며 "김씨가 거짓말하고 있다는 걸 입증하려 한다"고 다시 반박했다.

재판부는 조씨 친언니를 상대로 한 증인신문 신청을 받아들이는 한편 다음 기일에 김씨에 대한 피고인신문을 진행하기로 했다.

두 사람에 대한 다음 재판은 8월12일 오후에 열릴 예정이다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr