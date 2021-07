F1 호주 그랑프리 2년 연속 취소

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 델타 변이가 빠르게 확산되고 있는 호주가 국제자동차 경주대회 포뮬러 원(F1) 그랑프리를 2년 연속 취소하기로 했다.

마틴 파쿨라 호주 빅토리아주 체육관광부 장관과 앤드류 웨스타코트 호주 그랑프리 최고경영자(CEO)는 6일 이 같은 결정을 발표할 예정이라고 주요 외신들이 전했다.

파쿨라 장관은 "호주의 낮은 코로나19 백신 접종률과 여행제한 상황을 감안할 때 대규모 행사 주최는 매우 도전적이라는 의견에 따라 이 같이 정했다"고 말했다.

당초 올해 개막전으로 지난 3월에 예정됐던 F1 호주 그랑프리는 코로나19 사태로 오는 11월로 연기된 바 있다. 작년 호주 멜버른에서 열릴 예정이던 2020년 F1 호주 그랑프리도 맥라렌팀에서 코로나19 확진자가 발생하면서 결국 일정을 취소했다.

호주 최대 도시인 시드니 등 주요 도시들은 최근 델타 변이의 확산으로 잇따라 통제 조처를 이어가고 있다. 앞서 호주 정부는 델타 변이 확산을 막기 위해 해외 입국자 수를 절반으로 줄였고, 오는 14일부터는 매주 3000명의 여행객만 받을 예정이다.

코로나19 통계 사이트 월드오미터에 따르면 호주의 누적 확진자는 지난 2일 기준 3만684명, 누적 사망자는 910명이다.

