열 받은 지구…북유럽 폭염·남반구 미지근

[아시아경제 조현의 기자] 지구촌 이상 고온으로 북반구에서는 기록적 폭염, 남반구에서는 미지근한 겨울 날씨가 이어지고 있다.

6일 AFP 통신 등에 따르면 겨울철에 접어든 뉴질랜드의 6월 평균 기온은 섭씨 10.6도로 1909년 기상관측 이래 가장 높다. 이는 지난 30년간의 6월 평균 기온보다 2도 높고 2003년, 2014년에 세워진 종전 최고기록보다 0.3도 높은 것으로 조사됐다.

그레거 마카라 국립물대기연구소(NIWA) 기상학자는 "남극이 있는 남쪽보다 북쪽에서 불어오는 바람이 많았고 바다의 수온도 상승하는 등 여러 요인이 작용했다"고 설명했다.

현재 미국, 캐나다뿐만 아니라 북유럽 등 북반구 지역 곳곳에는 열돔 현상 등으로 인한 폭염이 이어지고 있다. 열돔은 고기압이 특정 지역에 정체하면서 반구형 지붕처럼 뜨거운 공기를 대지에 가두는 현상을 말한다.

핀란드의 올해 6월 기온은 1844년 기상관측 이래 가장 높은 수준에 근접했다. 특히 지난 4일 핀란드 최북단 케보 지역 기온은 1914년(34.7도) 이후 가장 높은 섭씨 33.5도를 보였다.

스웨덴의 다수 지역 기온도 지난달 최고치를 기록했다. 캐나다 서부 브리티시컬럼비아주에서는 지난달 25일부터 시작된 불볕더위로 수백 명이 목숨을 잃고 150건 넘는 산불도 발생했다.

지구촌에서 이상 고온 현상이 속출하자 전문가 등의 경고도 잇따르고 있다. 유엔 '기후변화에 관한 정부 간 협의체'(IPCC)는 최근 보고서를 통해 "코로나19에 이어 폭염이 세계적으로 대규모 사망을 부를 수 있다"고 경고했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr