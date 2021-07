내년 공적개발원조금, 첫 4조원 넘어선다…보건·인도적 지원 집중

제38차 국제개발협력위원회

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 개발도상국 지원을 위해 쓰는 공적개발원조(ODA) 규모가 내년 처음으로 4조원을 넘어선다. 코로나19 위기 극복과 기후변화 대응을 전략과제로 선정, 관련 보건 및 인도적 지원 분야에 집중 지원할 방침이다.

김부겸 국무총리는 7일 정부서울청사에서 제38차 국제개발협력위원회를 주재하고 내년도 ODA 사업요구 규모를 4조1680억원으로 정했다고 국무조정실이 밝혔다. 올해(3조7101억원)보다 12.3%(4579억원) 늘어난 규모다. 45개 기관(12개 지방자치단체 포함)에서 총 1844개의 사업(2021년 1682개)을 시행하게 된다. 위원회는 이 같은 내용을 포함한 '22년 국제개발협력 종합시행계획' 및 '그린뉴딜 ODA 추진전략'을 의결했다.

한국은 내년에 총 87개 수원국을 지원할 예정이며, 아시아(37.2%), 아프리카(19.6%) 지역을 중심으로 사업을 추진할 계획이다. 특히 코로나19로 인한 보건위기 대응을 위한 분야에 올해보다 36.5% 늘어난 4584억원을 지원하고, 인도적 지원 분야에도 51.1% 늘어난 2916억원을 집중 투입한다. 외에도 교통(13.1%), 교육(9.8%), 공공행정(8.4%) 등 한국이 비교우위에 있는 분야도 중점 지원하기로 했다.

정부는 코로나19 극복과 기후변화 대응을 전략과제로 선정했다. 개도국 보건·의료체계 구축 및 경제회복력 증진, 녹색전환 맞춤형 지원 등 글로벌 현안 대응을 위한 세부 과제를 중점 추진한다. 특히 주요 7개국(G7)·P4G 등 정상외교 성과를 토대로 코백스 선구매공약매커니즘(COVAX AMC) 공여 등 개도국의 백신 접근성을 제고하고, 2023년 유엔 기후변화 당사국총회 유치 추진 등 국제 파트너십을 강화할 계획이다.

이와 함께 그린뉴딜 분야와 관련, 2025년까지 그린분야 ODA 비중을 경제협력개발기구(OECD) 개발원조위원회(DAC) 평균(28.1%) 이상으로 대폭 확대하기로 했다. 2015~2019년 한국의 그린분야 ODA 지원비중은 19.6%에 불과해 OECD DAC 평균에 미치지 못하는 수준이다.

녹색기후기금(GCF) 공여(총 3억달러), 글로벌녹생성장연구소(GGGI) 그린뉴딜 신탁기금 신설(2022년 500만달러), P4G 공여(2022년 400만달러) 등 기존 국제기구와의 협력사업도 확대할 예정이다.

지자체와의 통합 추진체계도 강화해 관련 시너지를 높일 방침이다. 현재 국가기관 중심으로 활용되고 있는 ODA 업무망을 전국 지자체가 공동 활용할 수 있도록 한다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr