‘힐스테이트 청주 센트럴’ 청주 최중심 하이엔드 복합문화단지로 탄생

- 고속터미널, 생활숙박시설, 문화?상업시설 집약된 49층 규모의 랜드마크 복합문화단지

- 지상 49층 차별화된 커뮤티니와 컨시어지 서비스 등 하이엔드 공간 제공

현대엔지니어링은 7월, 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 1416번지 일원에서 ‘힐스테이트 청주 센트럴’을 분양할 예정이다. 지상 8층~48층에 전용면적 165~187㎡ 총 160실 규모의 하이엔드 생활숙박시설로 공급될 예정이다.

해당 단지는 고속버스터미널을 비롯해 숙박시설, 판매시설, 문화·집회시설 등을 갖춘 하이엔드 복합문화공간으로 거듭날 예정이며, 청주의 새로운 스카이라인을 형성할 전망이다. 또한, 청주고속터미널 복합개발사업 부지에는 공동주택과 근린생활시설로 구성된 주상복합 건물도 함께 들어선다.

1층에 버스터미널이 조성돼 광역 교통 이용이 편리하며, 충북선 청주역과 KTX 오송역도 인근에 위치해 있다. 차량으로는 경부고속도로 청주IC, 중부고속도로 서청주IC, 청주 제2순환로 및 36번국도를 통해 청주 시내·외로 빠르게 이동이 가능하며, 2022년 12월 개통 예정인 흥덕 하이패스IC를 통해 더욱 편리한 광역 교통망을 이용할 수 있다.

생활 편의시설도 풍부해 원스톱 라이프를 누릴 수 있다. 단지 내 복합 쇼핑몰에는 F&B 기능이 강화된 현대시티아울렛과 청주 최초 MX관을 갖춘 메가박스가 입점 예정이며, 휴식·문화공간도 함께 들어서 편리한 쇼핑, 문화, 여가 생활을 함께 즐길수 있는 복합문화라이프스타일 쇼핑몰로 탄생할 예정이다. 아울러 바로 인접한 메가폴리스(롯데마트 등), NC백화점 등 상권과 연계하여 청주 최대 상권으로 발돋음 할 전망이다.

홈플러스, 현대백화점, NC백화점, 롯데아울렛 등의 대형 쇼핑시설과 충북대학교병원, 하나병원, 청주현대병원, 가경동행정복지센터, 가경동우체국 등의 편의시설도 가깝게 이용할 수 있다. 부모산, 풍년골공원, 발산공원, 경산공원 등이 가까워 주변환경이 쾌적하며, 풍광초, 서원중, 충북사대부설중·고, 청주외고도 인근에 위치해 있다.

출퇴근 여건도 우수하다. SK하이닉스, LG화학, LG전자, LS산전, SPC삼립 등이 입주해 있는 청주일반산업단지, 청주테크노폴리스를 비롯해 셀트리온, 녹십자 등이 자리한 오창산업단지가 차량 10분 거리다. 오송생명과학국가산업단지, 오송2생명과학첨단산업단지 등도 인근에 위치해 있다.

분양 관계자는 “힐스테이트 청주 센트럴은 프리미엄을 넘어서 고품격 프레스티지를 추구하는 생활숙박시설로 그동안 청주에서 볼 수 없었던 하이엔드 공간을 제공할 계획”이라며 “대규모 복합개발단지로 조성되는 만큼 청주의 새로운 랜드마크로 기대된다”고 전했다.

‘힐스테이트 청주 센트럴’의 분양홍보관은 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 35-23번지(터미널사거리 옆)에 들어서며, 100% 예약제로 운영될 예정이다. 입주는 2024년 하반기 예정이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr