케어라풋, 몸캠피싱 동영상 유출 강경 대응 진행 및 피해자 도움

2012년 인터넷 게시글로 처음 수면 위로 드러난 온라인 범죄 몸캠피싱은 2015년부터 본격적으로 심각성을 띄우는 범죄로 확산되기 시작하였다. 보이스피싱에서 파생된 몸캠피싱은 걷잡을 수 없는 빠른 속도의 확산과 파괴성을 띄우고 있다.

최근 유명 동영상 유포 차단업체의 통계에 따르면, 몸캠피싱을 당한 피해자들이 동영상 삭제 및 전문 기술을 통한 구제를 위하여 문의 한 건수는 2015년 875건에서 2016년 1,570건으로 약 2배가량의 급상승하였다. 이후 2017년 2,354건, 2018년 3,764건으로 증가하며 2019년에는 3,977건까지 증가하였다. 4년 만에 5배 가까이 급증함으로써 정확한 공공 기관의 통계자료 및 업체의 통계자료만을 살펴보아도 기하급수적 확산 및 범죄 피해자가 나타남을 알 수 있었다.

몸캠피싱은 SNS나 채팅 앱, 메신저 등을 이용하여 남성을 주 대상을 성적인 대화로 상대를 유인한다. 음란 영상 채팅을 요구하며 피해자의 스마트폰에 위장된 악성 코드를 삽입하며 해킹을 시도한다. 그 후 해킹한 개인 정보 및 연락처로 음란 영상 채팅 녹화 동영상을 유포한다는 협박으로 금품 갈취를 요구한다.

몸캠피씽 범죄 집단의 금품 갈취 협박에 응하게 된다 하여도 동영상 유포 진행이 안되는 것이 아니기에 금전 송금을 하는 것이 아닌 전문 보안 대응업체를 통하여 해결하는 것이 가장 좋다.

‘케어라풋’은 갈수록 교묘해지는 범죄에 맞서 꾸준한 기술 개발을 진행하며 피해자들 구제에 앞장서는 범죄 대응 업체다. 해외 IP를 사용하여 발생하는 범죄에 대응하고자 해킹 코드 분석을 통한 영상물 변형 및 삭제를 실시하고 있다.

또한, 24시간 연중무휴 상시대기를 통한 서비스 신청 및 상담이 가능하며 24시간 실시간 모니터링을 통한 2차, 3차 동영상 유출 피해 발생에 즉각 대응을 진행 중이다.

국내 인터넷 보안 업체 케어라풋의 서비스는 간단한 신청서 작성으로 이용이 가능하며 홈페이지를 통하여 솔루션 및 업체에 관하여 자세히 살펴볼 수 있다.

