에듀윌 주택관리사 민법 신의영 교수 “생활 속 예시로 이해 도와”

“실생활 속에서 자주 접하는 상황에 판례를 접목해, 쉬운 이해와 합격을 돕습니다”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규) 주택관리사에서 민법을 담당하는 신의영 교수는 생활 밀착형 판례로 이해를 돕고, 나아가 암기 노하우로 합격을 완성해주는 강의를 진행해 수강생들의 큰 호응을 얻고 있다.

수강생들 사이에선 주택관리사 민법 부문 완성을 위해 최적화된 강의라는 평을 받는다. 한 수강생은 “어려운 법을 알기 쉽게 설명해 주시니, 처음 공부하는데도 흥미가 생긴다”고 말했다. 다른 수강생은 “명쾌한 강의 덕에 민법을 전략과목으로 설정했다. 강의를 꾸준히 들어 고득점에 성공했다”고 칭찬했다.

이처럼 수강생 다수가 칭찬하는 이유로 신의영 교수는 민법 합격을 이끄는 합격 전략을 꼽았다. 에듀윌 주택관리사 신의영 교수는 “실생활을 판례에 접목하고, 재미있는 해설로 민법에 대한 부담감을 낮추는 강의를 진행하고 있다”고 말하며 “재미있게 이해한 민법과 합격에 한 걸음 더 다가갈 수 있는 암기 스킬을 제공해 수험생들이 조금 더 쉽게 합격할 수 있는 강의를 제공하려 한다”고 말했다.

커리큘럼 역시 민법 전반에 대한 ‘흐름 이해’가 바탕이 된다. 이후 구체적으로 ‘내용 이해’를 하도록 한 뒤, 핵심내용은 별도 정리와 암기를 통해 완성하도록 돕는 ‘핵심 이해’ 과정을 거치고 있다.

현재 신의영 교수의 강의는 입문 특강부터 동형 모의고사, 핵심&문제풀이, 마무리 특강까지 전 커리큘럼이 진행 중이다. 오프라인 직강은 서울 노량진 학원과 인천 부평학원, 부산 서면학원에서 가능하다.

에듀윌 주택관리사에서 민법을 담당하는 신의영 교수 강의에 대한 자세한 내용은 에듀윌 주택관리사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr