차별화된 집객력…포스코건설 ‘송도센텀하이브 스트리트몰’, ‘에비슨영 코리아’와 협업으로 기대감 ↑

- 송도 중심과 중심을 연결하는 코너변 사거리에 들어서는 차별화된 상업시설

- 부동산 서비스 기업 ‘에비슨영 코리아’와 임대컨설팅 업무협약 체결, 시너지효과 기대

초저금리와 고강도 주택시장 규제 등의 영향으로 시중 유동성이 수익형 부동산으로 쏠리는 가운데, 차별화된 집객력이 돋보이는 코너변 스트리트 상업시설이 주목을 받고 있다.

스트리트형 상업시설은 길을 따라 늘어선 형태로, 일반 박스형 상가에 비해 개방감이 높아 접근성이 좋은 장점을 가지고 있다. 동산을 따라 저층에 배치되기 때문에 방문객의 체류시간을 늘릴 수 있고 유동인구도 자연스럽게 끌어들일 수 있다.

여기에 사거리 코너변에 위치해 있다면 가시성과 접근성은 배가 된다. 여러 면에서 접근이 가능해 같은 지역 내에서 압도적인 유동인구를 갖출 수 있으며, 상업시설 앞쪽으로 횡단보도가 위치한 경우가 많아 고객 유입도 수월하다. 사방에서 눈에 띄기 때문에 핵심상업시설로 성장할 가능성도 크다.

이러한 장점 때문에 코너변 스트리트 상업시설은 분양시장에서도 높은 인기를 끌고 있다. 실제 지난해 6월 서울 영등포구 일대에서 분양한 ‘힐스 에비뉴 여의도’ 상업시설은 코너변에 위치한 스트리트 상업시설로 주목을 받으며 계약을 시작한지 하루 만에 모든 호실을 완판했다.

업계 관계자는 “스트리트형 자체가 개방감과 접근성이 높은 형태인데 입지까지 코너형이면 타 상업시설 대비 경쟁력은 2배 이상이 된다”며 “탁월한 집객력으로 고객유입이 뛰어나기 때문에 불경기에 영향을 덜 받고 안정적인 임대는 물론 시세 상승까지 기대해 볼 수 있어 최근과 같은 저금리 시대에 추천할 만한 상품이다”라고 말했다.

이러한 가운데, 포스코건설이 시공하는 ‘송도센텀하이브’가 분양을 알려 주목을 받고 있다. 차별화된 집객력을 갖춘 데다 최근 글로벌 부동산 서비스 기업인 ‘에비슨영 코리아’와 임대컨설팅 업무협약을 맺으면서 기대감이 더욱 올라갔기 때문이다.

송도센텀하이브는 인천광역시 연수구 송도동 송도 국제업무단지 B5블록에 들어서며, 단지 규모 연면적 약 23만3,953㎡로 송도국제도시 역대 최대 스케일로 구성된다. 지하 5층~지상 최고 39층 2개 동 규모이며, 단지 구성은 더샵 송도센텀하이브 오피스텔 387실, 송도센텀하이브 오피스 1620실, 송도센텀하이브 스트리트몰 198실로 조성될 예정이다.

송도센텀하이브는 송도 국제업무단지에서 가장 집객력이 우수한 사거리의 코너변에 들어선다. 이 일대는 포스코건설 사옥, 연수세무서, IBS타워, G타워 등의 업무시설은 물론 학교, 생활편의시설과 워터프론트호수, 송도 센트럴파크 공원이 위치해 있다. 때문에 평일에는 오피스, 오피스텔의 고정수요로, 주말에는 인근 송도 센트럴파크, 워터프론트호수 등 집객시설을 이용하는 유동인구까지 모두 흡수할 수 있을 전망이다.

송도센텀하이브가 글로벌 부동산 서비스 기업인 ‘에비슨영 코리아’와 임대컨설팅 업무협약을 체결하면서 송도센텀하이브의 입지적, 상품적 가치와 에비슨영 코리아의 임대업무 시너지 효과도 기대된다. 에비슨영 코리아는 부동산 전문인력만 5,000명, 자산관리 면적 3,716만㎡에 달하는 대표격 기업으로 전 세계 15개국에 108개의 지사를 두고 있고, 2020년 기준 투자자문 자산 누적 13조 원 이상을 달성했다.

실제 에비슨영 코리아는 ‘아브뉴프랑’, ‘일산 위브더제니스’, ‘합정 딜라이트스퀘어’, ‘동탄 카림애비뉴’, '동탄 우미 레이크꼬모' 등 국내에서 내로라하는 대형 상업시설의 MD와 임대업무를 성공시킨 바 있고, 지역 내 핫플레이스로 자리잡을 수 있도록 지원했다. 차별화된 입지와 상품성을 갖춘 송도센텀하이브와 최고의 상업용 부동산 서비스 기업 에비슨영 코리아가 손을 잡으면서 상권 활성화와 안정적인 임대관리 등이 더욱 빠르고 체계적으로 진행될 것으로 전망된다.

매머드 급 고정수요도 품고 있다. 송도센텀하이브 스트리트몰은 단지 내 오피스텔 387실과 오피스 1,620실 총 2,007실의 고정수요를 확보했다. 단순하게 1실에 2~3명만 업무·생활한다고 계산해봐도 4,000~6,000여 명이 넘는 고정수요이다. 때문에 필수업종 위주로도 입점이 가능하고, 24시간 안정적인 운영이 가능하다.

홍보관은 7월 오픈예정이며, 인천광역시 연수구 송도동 일대에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr