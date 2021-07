'高高'한 윤활기유 마진…2분기 배럴당 80달러 돌파

S-OIL·SK이노, 2분기 윤활기유 부문 실적 기대 이상

[아시아경제 황윤주 기자] 올해 2분기 윤활기유 스프레드(마진)가 배럴당 80달러를 돌파했다. 자동차 판매 증가에 따른 영향이다. 이에 따라 국내 정유사들의 윤활기유 사업 실적도 1분기 기록을 뛰어넘을 전망이다.

7일 정유업계에 따르면 윤활기유 마진(달러/배럴)은 2분기 평균 87.3달러를 기록했다. 윤활기유 마진은 50달러(1월), 60달러(2월), 70달러(3월), 87달러(4월), 89달러(5월), 86달러(6월)로 우상향을 그리고 있다.

윤활기유 마진이 강세를 보이는 배경은 두 가지다. 지난해 코로나19 여파로 완성차 생산에 어려움을 겪으면서 윤활기유 판매도 주춤했으나 올 들어 미국과 중국을 중심으로 자동차 판매량이 증가했다. 올해 1~5월 미국의 자동차 판매량은 전년 동기 대비 31.5% 증가한 703만대로 집계됐으며, 중국은 36.6% 늘어난 1088만대를 기록했다. 유럽과 일본의 판매량도 전년 동기 대비 각각 31.9%, 12.8% 증가했다.

반면 윤활기유 공급 지표인 정제설비 가동률은 여전히 낮은 상황이다. 코로나19 이후 휘발유, 경유, 항공유 등 경질유 수요 회복이 늦어지면서 글로벌 정유사들이 설비 가동률을 정상화하지 않았기 때문이다. 1분기 국내 정유업계의 가동률은 72.2%, 4~5월에는 73.7%에 머물렀으며 2분기에도 큰 차이가 없는 것으로 알려졌다.

이에 따라 2분기 정유업계의 윤활기유 실적도 긍정적이다. 에쓰오일과 SK이노베이션의 윤활기유 영업이익은 각각 2194억원, 1940억원으로 추산된다. 이는 전분기 대비 각각 16.1%, 41.6% 늘어난 추정치다.

정유업계 관계자는 "윤활기유 매출 비중은 가장 적지만 영업이익의 최대 30%를 차지할 정도로 마진이 높다"며 "고급 윤활기유인 '그룹3'을 생산하는 S-OIL과 SK이노베이션의 실적이 두드러질 것"이라고 설명했다.

