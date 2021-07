[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆드림시큐리티=종속회사 인베스트드림의 510억원 규모 유상증자 참여. 400억원 규모 전환사채 발행 결정

◆오스템임플란트=회사 분할 결정 및 주주총회 소집 결의 철회로 인한 불성실공시법인 지정 예고

◆에이루트=1주당 5주 배정 무상증자 결정

◆센트럴바이오=유상증자 참여해 160억원 규모 상지카일룸 지분 취득 추진 계획

◆파멥신=유상증자로 인한 권리락 발생, 기준가 1만1700원

◆휴온스=스페인 Sesderma와 11억원 규모 보톨리눔 톡신 공급계약 해지

◆피씨엘='코로나19 항체키트 FDA 승인 불발 및 美 수입사 MTJR의 100억 원대 소송 제기' 관련 보도에 대해 “근거 없는 주장으로 소송을 제기했으며 MTJR에 대해 100억원 규모 반소 제기함” 해명. MTJR이 국제중재판정부에 113억원 규모 손해배상 청구

◆흥국=건설기계부품 기업 HUA SHAN CONSTRUCTION MACHINERY의 79억원 규모 지분 취득

◆스튜디오산타클로스=신주발행금지 가처분 소송 제기

◆아이원스=22일까지 상장 적격성 실질 심사 대상 여부 결정

