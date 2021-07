전남도의회, 제354회 임시회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 제354회 임시회를 운영한다고 5일 밝혔다.

이번 임시회는 6일부터 15일까지 제11대 후반기 전남도의회 제2기 예산결산특별위원, 윤리특별위원 선임을 비롯해, 상임위원회별로 도정 및 교육행정에 대한 업무보고를 청취하고 정책대안을 제시할 예정이다.

임시회는 정옥님 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 출산 및 양육 지원 조례 일부개정 조례안’을 비롯해, 최선국 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 스마트돌봄서비스 활성화에 관한 조례안’, 유성수 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 소상공인 경쟁력 강화 및 지원에 관한 조례 일부개정 조례안’을 처리한다.

김기성 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 고령 운전자 교통사고 예방 조례안’, 김복실 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 해조류 산업 육성 및 지원 조례안’ 및 이혜자 의원이 대표 발의한 ‘전라남도교육청 학생상담 활성화 조례안 ’ 등 도민 생활과 밀접한 안건 총 48건을 처리하게 된다.

김한종 의장은 “개회식에서 ‘여순 사건 특별법 국회 본회의 통과’와 ‘전라선 고속철도·달빛내륙철도’, ‘광주~나주 광역철도 신규노선의 제4차 국가철도망 구축계획 반영’ 등을 위해 애쓴 집행부와 국회의원, 도의원의 노력에 대해 도민을 대표해 감사 인사를 전할 예정이다”고 밝혔다.

