장석웅 전남교육감, 순천 학교운영위원장 ‘경청올레’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 5일 순천만생태문화교육원 다목적홀에서 순천지역 학교운영위원장 79명을 대상으로 ‘교육정책 중심 찾아가는 경청올레’를 실시했다.

학교운영위원회는 지난 1993년 도입된 법정 기구로서, 학교 운영의 중요 사항에 대한 심의·자문을 통해 학교 자치를 활성화하고 다양하고 창의적인 교육의 토대를 마련하는 역할을 한다.

이날 참석자는 학교 현안과 순천 관내 학생 학력 격차 해소, 교육환경 개선, 전남교육 정책의 미래 등에 관해 대화를 나눴다.

특히 도교육청 핵심 정책인 ▲폐교를 지역민에게 ▲미래형 통합운영학교 ▲그린스마트미래학교 ▲농산어촌 유학프로그램 등에 대한 설명을 듣고 서로 의견을 전달하는 시간을 가졌다.

경청올레에 참석한 한 참석자는 “경청올레를 통해 조금이나마 교육정책을 이해하고 지속할 수 있는 전남교육의 미래를 느낄 수 있었다”고 소감을 밝혔다.

장석웅 교육감은 “학교와 지역교육에 대한 학교운영위원회 위원장님들의 관심과 참여에 감사드린다”며 “오늘 의견은 전남교육의 밑거름이 되어 우리 아이들의 성장과 변화에 크게 이바지할 것”이라고 말했다.

