[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 ‘서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문특별위원회’(위원장 노식래·사진)는 김현아 서울주택도시공사 사장 후보자에 대해 7월19일 오전 10시 인사청문회를 개최할 예정이라고 밝혔다.

인사청문회는 당초 7월14일 개최를 검토했으나 집행부로부터 인사청문요청서 제출이 지연됨에 따라 철저한 자료검토와 인사검증을 위해 7월19일로 정하게 됐다고 5일 밝혔다.

‘서울주택도시공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회’는 위원장 노식래 의원(더불어민주당, 용산2)을 포함, 총 15명으로 구성돼 있으며, 인사청문회는 시장이 요청한 날로부터 10일 이내에 특별위원회 회의를 열어 1일간 진행하도록 하고 있다.

