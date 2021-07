ABC협회 부수 공시, 정책 활용 여부는…

황희 장관, 8일 ABC협회 점검결과 직접 발표

문화체육관광부는 오는 8일 정부서울청사 별관에서 한국ABC협회 사무 검사 조치 권고사항 이행 점검 결과를 발표한다고 5일 전했다. 황희 장관이 직접 ABC협회가 제출한 권고사항 집행계획에 대한 평가와 후속 방침을 밝힐 예정이다.

앞서 문체부는 ABC협회의 부수 부풀리기 의혹에 사무 검사를 벌여 부실 조사를 확인했다. 별도의 공동 조사단을 구성하고 지난달 말까지 현장 실사를 실행하려 했다. 아울러 ABC협회에 권고사항을 이행하지 않으면 정책적 활용을 중단하겠다고 경고했다. ABC협회의 부수 공시가 활용되는 분야는 한국언론진흥재단이 대행하는 정부광고 집행과 지역신문발전 지원, 우송료·소외계층구독료 지원 등이다.

ABC협회는 추가 조사에 응하지 않았다. 황 장관은 지난달 21일 국회 문화체육관광위원회에 출석해 "ABC협회를 신뢰할 수 없다는 게 문체부 입장"이라고 밝혔다. 후속 방침에 대해서도 "정책적으로 활용하지 않으면 된다"며 기존 방침을 고수했다.

