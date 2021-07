서울시의회 제17기 정책위원회 본연 임무 완수

제17기 정책위원회 ‘서울 정책진단 T/F팀’으로 30개 서울정책을 진단 시에 전달... 서울시민을 위한 정책제안 및 대안 제시라는 본연의 임무 완수

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)가 정책 중심의 일하는 의회로 전진하는 데 견인차가 된 서울특별시의회 제17기 정책위원회(위원장 정지권· 성동2, 더불어민주당))가 6월30일로 임기를 마치고 7월2일 해단식을 가졌다.

이날 행사는 그 간의 정책위원회 활동에 적극적으로 참여한 정책위원에게 김인호 의장이 감사패를 전달하는 순서가 있음에도 불구하고 최근 코로나 확진자수가 800명 안팎에 이르고 델타변이가 확산되는 추세임을 감안, 정책위원회 위원장단만 현장에서 직접 수여하고 기타 위원은 줌 화상회의를 통해 참여하는 온라인-온프라인 병행 방식으로 추진됐다.

1년간 정책위원회 활동을 돌아보는 경과보고에서 제17기는 코로나19가 심각한 상황 속에서 시작돼 위촉식날 하루를 제외하고는 카카오톡 라이브톡, 줌 화상회의, 이메일과 서면, 유선을 통한 비대면 활동이 주가 된 정책위원회 활동에 대해 아쉬움이 가득했다.

그럼에도 불구하고 제17기 정책위원회는 '서울 정책진단 T/F팀'으로서 30개의 주요한 서울시 정책에 대한 진단과 제안으로 어느 때보다 날카로운 분석과 정확한 진단으로 수준높은 정책역량을 십분 발휘, 이를 서울시에 전달하여 민심이 반영된 의회의 정책진단 결과가 반영될 수 있도록 노력했다.

이에 김인호 서울시의회 의장은 입법정책 중심의 일하는 의회로 발전할 수 있도록 방역과 민생안정에 맞춰 정책우선순위를 바로 세우기 위해 힘써주신 정책위원에게 감사의 뜻을 전하며 감사패를 전달했다.

정지권 정책위원회 위원장도 코로나로 인해 활동에 제약이 많은 상태에서 서울시민을 위한 더 나은 삶을 위해 수고해 주신 정책위원님들께 감사를 전해 “앞으로 코로나가 종식되고 백신 접종이 이루어져 제18기 정책위원회는 활동적인 정책위원회가 되기를 바란다”며 해단식을 마쳤다.

